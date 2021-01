La FEHM asegura que desconoce si se va a poder reanudar la temporada turística debido a la situación sanitaria de Mallorca

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) ha asegurado este miércoles que desconoce si se va a poder reanudar la temporada turística para 2021 debido a la situación epidemilógica de Mallorca, ya que se encuentra en el nivel 4 de gravedad extrema según el sistema de niveles del Govern.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María Frontera, ha señalado que probablemente no estará "esa vacunación completa para la temporada turística", pero que es "una variable que acompañará positivamente para conseguir reabrir la actividad". "No estamos en disposición a corto plazo o a medio plazo de iniciar esta reactivación", ha añadido Frontera, quien ha indicado que para ello es necesario que los indicadores mejoren.

"Nadie sabe cuando va a empezar la temporada, ni en España ni en Baleares, cada territorio va a tener que asumir en qué momento tenemos oportunidad de reactivarla", ha señalado.

Por su parte, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado que Baleares será un destino seguro "con independencia del nivel de vacunación que tenga" de cara a la próxima temporada turística, aunque ha insistido en la necesidad de mejorar la situación epidemiológica actual en la comunidad.

En una rueda de prensa tras una reunión con los agentes económicos y sociales de las Islas, el conseller ha apuntado que la próxima temporada se hará en convivencia con el virus, con el proceso de vacunación, pero a la vez garantizando un turismo seguro.

No obstante, no ha puesto fechas exactas de cuándo se podrá hacer esta reapertura. "Va a haber temporada, porque la temporada no depende exclusivamente de la vacunación", ha destacado, a la vez que ha añadido que desde el Govern seguirán trabajando junto al sector para tener temporada turística cuando mejore la situación epidemiológica. "Baleares podrá ser un destino seguro", ha reiterado.

Preguntado por si habrá un plan concreto de vacunación para los profesionales del turismo, Negueruela ha asegurado que "el sector turístico nunca ha reclamado una vacunación específica".

MANIFESTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN Y AYUDAS PARA EL SECTOR

Respecto a la manifestación de ayer en la que unas 4.000 personas pidieron ayudas para la restauración y protestaron por las restricciones COVID en Palma, Negueruela ha reconocido que la actual es una "situación complicada donde se están tomando medidas duras de cara a la ciudadanía", pero ha apelado a cumplir con lo que establezca Sanidad y Delegación del Gobierno.

"Hemos aguantado prácticamente hasta este lunes el cerrar completamente la restauración, otras comunidades ya lo habían hecho con carácter previo", ha indicado el conseller, quien ha considerado que el archipiélago "no es la comunidad que más dura ha sido con el sector".

Así, ha asegurado que desde el Govern se reunirán "siempre con los que tienen la legitimidad para hacerlo, que son las patronales y las organizaciones sindicales". "Es una deriva muy peligrosa entender que individuales representan los intereses colectivos", ha apuntado.

En cuanto a las ayudas anunciadas por el Ejecutivo autonómico para el sector de la restauración, ha explicado que ayer hubo una primera reunión para trabajar en ello y que a lo largo de la semana se continuará para este viernes anunciar partidas concretas que "tienen que estar consensuadas".