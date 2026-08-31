SUCESOS

Un fallecido y dos heridos al chocar un turismo contra un árbol en Porto Cristo

El accidente se ha producido esta madrugada en la carretera entre Manacor y Porto Cristo.

Europa Press

Mallorca |

Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca
Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca | SAMU

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas de distinta consideración tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban, volcar este e impactar finalmente contra un árbol, en la ciudad de Mallorca.

Concretamente, la víctima mortal ha quedado atrapada en el vehículo accidentado, falleciendo en el acto, mientras que otro pasajero, de 41 años, ha resultado herido de gravedad y otro, de 35 años, presenta lesiones de carácter leve, según informa el SAMU.

El herido de gravedad, que ha sufrido un politrauma grave, ha sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Espases, mientras que el de carácter leve ha sido derivado al Hospital de Manacor.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico, ha agregado el SAMU.

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