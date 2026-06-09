Extinguido el incendio agrícola declarado en Sóller

El incendio agrícola declarado a última hora de este lunes en Sóller ha sido extinguido alrededor de las 00.45 horas de hoy tras quemar unas 0,2 hectáreas de cañas.

El fuego se desató sobre las 20.00 horas en la zona del Torrent Major y fue catalogado como de gravedad potencial cero por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

En la zona han actuando una autobomba, seis bomberos forestales y un agente de medio ambiente del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat). También efectivos de los Bomberos de Mallorca, que ha aportado su helicóptero.

Las llamas han sido controladas sobre las 21.35 horas tras quemar 0,2 hectáreas de cañas, es decir, unos 2.000 metros cuadrados. Por el momento se desconoce el origen y el alcance del fuego, que se ha desatado en una zona agrícola del municipio.