El experto en salud pública Joan Carles March insiste en el uso de la mascarilla

Rechaza el último cambio del Gobierno para gestionar la pandemia el Colegio Oficial de Médicos de Islas Baleares y también expertos en salud pública como es el caso del médico preventivo Joan Carles March. El mallorquín, que ejerce de profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, admite que "no es el momento" de eliminar las cuarentenas e insiste en no relajar medidas para luchar contra el virus porque "la pandemia no ha terminado".

March rechaza rotundamente el cambio de protocolo entre infectados con síntomas leves o asintomáticos, según asegura este miércoles en Onda Cero, porque la incidencia del virus en el país está lejos de los 50-100 casos por cada 100.000 habitantes.

El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March, asegura, además, que este tipo de medidas relajan a la población y que el cambio de protocolos obliga a mantener la mascarilla en interiores. Insiste March en que hay que seguir apostando por la vacunación y la ventilación.

Admiten los profesionales sanitarios consultados hoy por Onda Cero que este tipo de cambios confunden y son contradictorios para luchar contra una pandemia que aún puede sorprendernos.