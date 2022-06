La defensa de Cursach pide su absolución por las irregularidades en la instrucción

La defensa del acusado Bartolomé Cursach, Enrique Moreno, ha pedido este martes, durante la segunda jornada del juicio del 'caso Cursach', la absolución de su representado por las irregularidades en la instrucción, la vulneración del derecho de defensa y a tener un juez "completamente imparcial".

Durante su exposición en las cuestiones previas, el letrado ha ahondado en cuatro cuestiones del caso. De este modo, ha señalado "las anomalías" en la fase de instrucción del caso llevada a cabo por el juez Manuel Penalva y, posteriormente, el magistrado Miguel Florit.

Además, ha indicado que si la instrucción se ha vulnerado, la Sala debería declarar la nulidad del auto de apertura del juicio oral. En concreto, se ha referido a un episodio vivido por el acusado Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, mientras declaraba ante el juez Penalva, en la que éste le dijo: "Le invito a que me recurse porque el tiempo pone cada uno en su sitio".

El abogado de Sbert, Antonio Martínez, ha solicitado a las magistradas que se pueda ver este vídeo durante el juicio, algo que la Sala ha acordado que decidirá sobre ello cuando el letrado plantee sus cuestiones previas. Además, ha precisado que la frase de Penalva a Sbert fue: "Le invito a que me recurse porque me dará la oportunidad de poner a cada uno en su sitio".

Igualmente, la defensa de Cursach ha abundado en que una de las acusaciones particulares se personaron en el caso siete meses después del inicio del trámite de acusación. Por ello, ha argumentado que ninguna de las acusaciones tiene autonomía propia para pedir algo diferente a la Fiscalía.

A continuación, el letrado ha planteado el límite objetivo de este proceso. En este sentido, ha reflexionado que si ninguna de las acusaciones particulares tienen autonomía para plantear algo distinto a Fiscalía, y las que presentan no son el objetivo de este juicio se debería retirar algunos testigos porque se va a discutir algo que ya está fuera del proceso.

Para acabar en su exposición, se ha referido a la modificación del escrito de acusación de la Fiscalía, hace apenas dos semanas, en las que se eliminaba a Cursach y Sbert de toda la conclusión primera. "Hoy por hoy tenemos la posición de tener que defender de nada. No se puede hacer un juicio contra el señor Cursach porque se trata de saber de qué me tengo que defender", ha asegurado.

"No hay nada y si no hay nada, no se puede decir vamos a ver qué resulta del juicio para ver si la Fiscalía introduce algo en sus conclusiones finales", ha subrayado ante las magistradas, para después concluir: "No ha habido una instrucción objetivamente independiente y esto era conocido por parte del juez instructor. Además, si todas las acusaciones se adhieren a la Fiscalía, y no se menciona a Cursach en la primera parte, no hay posibilidad de que se haga un proceso con la mínima garantía por eso pedimos la absolución".

Cabe recordar que el juicio por el 'caso Cursach' celebra este martes su segunda jornada, en la que los abogados de la defensa expondrán sus cuestiones previas.

En el primer día, la Sala absolvió a seis de los acusados, con lo cual quedan 17 sentados en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Las magistradas ya avanzaron que al final de las cuestiones previas, el juicio pararía unos días para responder en un auto a todas las cuestiones previas.

Tras la modificación del escrito del Ministerio Fiscal, se ha materializado una rebaja de peticiones de penas de cárcel para los principales encausados, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert. Concretamente, Fiscalía solicita un año y medio de prisión para el empresario de Magaluf y tres años y medio para su 'mano derecha'.

FISCALÍA: "NO SE HA PRODUCIDO INDEFENSIÓN"

Después de que los abogados de la defensa hayan concretado a qué cuestiones planteadas por Molina se adhieren, el fiscal Tomás Herranz ha rechazado que se haya producido alguna "indefensión".

En cuanto a la segunda cuestión planteada, en la que el letrado de Cursach ha recalcado que las acusaciones particulares se han adherido a la Fiscalía, Herranz ha sostenido que las mismas pueden mantener sus propias redacciones.

Sobre la tercera cuestión, el fiscal se ha mostrado de acuerdo con la defensa de Cursach porque "hay unos límites en el enjuiciamiento de los hechos y no se pueden introducir hechos que no están".

Respecto al cuarto punto, ha mostrado su desacuerdo "en absoluto". Con todo, ha argumentado que las acusaciones sobre Cursach están "perfectamente delimitadas en el relato de los hechos".

Por último, los abogados de las acusaciones particulares han remachado que los escritos de acusación se presentaron "en tiempo y forma".