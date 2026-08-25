El Consell de Mallorca espera que el Gobierno no derive a Baleares menores migrantes de Ceuta

Los equipos de intervención en situaciones de riesgo del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han registrado una alta demanda desde el pasado mes de enero en Mallorca. Estos grupos tienen como objetivo reforzar la protección de la infancia mediante la prevención y la coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos de la isla.

En total, hay "cinco equipos formados por 27 profesionales", entre psicólogos, educadores y técnicos jurídicos, que intervienen ante situaciones de maltrato, dependencia y otros contextos de vulnerabilidad, según ha explicado este martes la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias.

El principal objetivo de estos equipos es actuar con rapidez para evitar que las situaciones de riesgo deriven en la entrada de los menores en el sistema de protección y favorecer, siempre que sea posible, que puedan permanecer con sus familias.

Una tarea que, según el Consell de Mallorca, está cobrando especial importancia ante la creciente presión sobre el sistema de protección de menores, agravada por la situación migratoria. Precisamente, este jueves está prevista una Conferencia Sectorial entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados, a raíz de la situación en Ceuta.

Ante esta reunión, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, confía en que la ministra cumpla su compromiso de no derivar a Baleares más menores migrantes no acompañados. En estos momentos, el Consell de Mallorca atiende a 445 menores en el sistema de protección.