El Consell de Mallorca contará con 695 millones de euros el año que viene

El pleno del Consell de Mallorca aprobó el viernes los presupuestos de la institución del 2025, que ascienden a 695,5 millones de euros y que han contado con el apoyo del PP y Vox, la abstención de El Pi y el voto en contra del PSIB y Més per Mallorca. Tras la aprobación inicial, con 18 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, se abre un periodo de exposición pública antes de la aprobación definitiva en un pleno extraordinario previsto en las próximas semanas.

El pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por los socialistas y por Més. El conseller de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado que se trata de "los presupuestos más elevados y sociales de la historia del Consell", con cerca de 400 millones destinados a políticas de "cuidado de las personas". Además, ha destacado el impulso a la inversión en infraestructuras y la lucha contra la oferta turística ilegal.

En materia de emergencias, el presupuesto para los Bomberos de Mallorca alcanza los 34,1 millones de euros, un aumento del 4,9 % respecto al año anterior, para financiar dos nuevos parques en Manacor y Santanyí, así como más recursos materiales y humanos. Bosch ha subrayado el incremento de fondos destinados a las áreas de atención a personas vulnerables. La Dirección Insular de Centros y Programas de Atención a la Infancia y Adolescencia dispondrá de 37,8 millones, 5 millones más que en 2024.

El área de Servicios Sociales, Infancia y Familia verá incrementado su presupuesto hasta los 37 millones, un aumento de 4,5 millones. El periodo de exposición pública permitirá la presentación de alegaciones antes de su ratificación definitiva. Por su parte, la portavoz del PSIB-PSOE, Catalina Cladera, ha argumentado que este proyecto presupuestario no aporta soluciones a los principales problemas de los mallorquines, como el acceso a la vivienda, los atascos, la saturación turística o la emergencia climática.

A través de un comunicado, Cladera ha criticado que las cuentas no mejoran la atención a los colectivos más vulnerables, como personas dependientes, mayores, menores, personas con discapacidad o sin hogar, lo que a su juicio "demuestra una alarmante falta de proyecto y visión de futuro" por parte del gobierno de Llorenç Galmés. Además, la portavoz socialista ha dicho que las cuentas del Consell del próximo año "se alinean con el ideario de la extrema derecha: son unos presupuestos racistas y xenófobos porque pactan con la extrema derecha a cambio de cerrar la puerta a la llegada de menores no acompañados". En este sentido, son "los peores presupuestos posibles" para Mallorca, ya que a su parecer contradicen los Derechos Humanos al "instrumentalizar la problemática de los menores migrantes".

El portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha justificado el voto en contra de su formación porque las políticas impulsadas de PP y Vox "atentan contra los derechos humanos y son un fiel reflejo del retroceso que representa este equipo de gobierno". Según Alzamora, "el problema no es la extrema derecha, sino el PP, que se arrodilla ante las obsesiones de Vox". En este sentido, ha reprochado a Galmés, que "ni todo el dinero que destinen a comprar banderas podrá tapar sus vergüenzas" y ha añadido que estos presupuestos son "el resultado de un acuerdo despreciable y racista". El portavoz ecosoberanista ha reiterado que las cuentas de 2025 no responden a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en materias como vivienda, sostenibilidad y servicios sociales, y ha criticado que se prioricen medidas que excluyen a los más vulnerables y no abordan los retos reales de Mallorca.