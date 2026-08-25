El calor pone este martes en alerta a Mallorca

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso amarillo a Mallorca, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El organismo estatal prevé que se registre un tiempo estable en buena parte de la Península y Baleares por la influencia de las altas presiones.

Según las previsiones de la AEMET, este martes se esperan cielos poco nubosos, con una ligera entrada de polvo en suspensión a lo largo del día. Las temperaturas irán en ascenso, sobre todo en la zona de Levante, con máximas que irán de los 30 a los 36 ºC.

En lo que se refiere a Baleares, el pronóstico recoge que habrá cielos poco nubosos, aunque con nubosidad alta. En este marco, se esperan algunas nubes bajas matinales asociadas a brumas en la mitad oeste peninsular y mayor presencia de nubosidad cuanto más hacia el noroeste por la tarde.

Las temperaturas subirán en Baleares y el resto de la Península, especialmente en los litorales mediterráneos. De esta forma, se podrán superar los 35ºC en el archipiélago.

Por último, en el litoral mediterráneo y Baleares, el viento será moderado de componente sur a partir de las horas centrales.