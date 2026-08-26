Baleares confirma que asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia sobre la crisis en Ceuta

El Govern ha confirmado que asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para este jueves con el Ministerio y las Comunidades Autónomas, aunque se opone a recibir más menores migrantes derivados de Ceuta, ya que las islas acogen actualmente a 903 menores, lo que deriva en una saturación de los servicios de los Consells Insulares.

Baleares participará de manera telemática en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 julio. Lo hará la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Además, el Consell de Govern de este viernes aprobará los trámites para iniciar un nuevo recurso contra el traslado de otros 30 menores migrantes. Así lo ha anunciado este miércoles la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

Además, la consellera se ha reunido este miércoles con las entidades que ejecutarán los proyectos de ayuda humanitaria para paliar los efectos de los terremotos en Venezuela, a los que el Govern destinará de forma extraordinaria 350.000 euros.