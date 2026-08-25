Baleares avala el envío de 25.000 vacunas a Ceuta y hará un recuento para determinar cuántas puede aportar

El Govern balear ha avalado el envío de 25.000 vacunas a Ceuta como medida preventiva ante la situación migratoria en la ciudad autónoma, una medida aprobada este lunes en la Comisión de Salud Pública (CSP), y ahora realizará un recuento para determinar cuántas puede aportar.

La directora general de Salud Pública del Govern, Elena Esteban, ha puesto en valor la solidaridad expresada por todos los representantes autonómicos hacia los dirigentes y ciudadanos de Ceuta.

El envío de vacunas se realizará siguiendo "el criterio de proporcionalidad", es decir, en función de la población de cada una de las comunidades autónomas.

En ese sentido, ha explicado, Baleares realizará ahora una revisión de su 'stock' para cuantificar de cuántas vacunas dispone ahora mismo y cuántas puede ceder a Ceuta.

"Esta es una medida preventiva muy importante para evitar la aparición de brotes entre la población, brotes de sarampión, varicela, etc.", ha subrayado.

Esteban, en cualquier caso, ha pedido a Sanidad que actúe "con transferencia", es decir, que elabore un documento que recoja el número de vacunas que aportará cada territorio y detalle la logística del envío, como el transporte, la trazabilidad, la conservación o el mantenimiento de la cadena de frío.

Además, ha reclamado que las comunidades autónomas reciban información acerca del número de personas a las que se les administra las vacunas enviadas.

La Comisión de Salud Pública ha acordado este lunes el envío a Ceuta de hasta 25.000 dosis de vacunas como medida preventiva ante la situación en la ciudad autónoma, de las que 15.000 serán de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, varicela y polio.

Las dosis se distribuirán mediante el mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Según ha informado el departamento dirigido por Mónica García, Ceuta contará con las vacunas necesarias para responder a las necesidades extraordinarias de prevención de potenciales enfermedades mediante vacunación, tanto para personas ceutíes como en personas migrantes.

Sanidad ha señalado que el objetivo es garantizar una respuesta adecuada sin afectar al desarrollo del calendario vacunal ordinario. Además, ha subrayado que, aunque la situación no es una emergencia de salud pública, se debe trabajar en prevención, destacando que la medida más urgente es garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes.