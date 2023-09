El PP balear dice que trabajará para "modificar el texto" de la Oficina Lingüística si Vox no retira el proyecto de ley

El PP ha reconocido que "trabajarán para modificar el texto" de la proposición de Ley de creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística de Vox, si este partido no la retira. Así lo ha indicado la diputada del PP Marga Durán en una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlament, al ser preguntada por el posicionamiento del PP respecto de esta ley.

Durán ha remarcado que se trata de una proposición de ley de Vox y que su formación "nunca ha puesto en cuestión" el Estatut d'Autonomia, por lo que "no se aprobará ninguna ley que sea contraria al Estatut" y se "trabajará para reconocer los derechos lingüísticos de todos los baleares". "Vox es un partido con el que se mantiene unos acuerdos de gobierno, que el PP piensa cumplir, y entre ellos está la creación de una oficina de derechos de libertad lingüística de las dos lenguas que hay en Baleares", ha matizado.

Asimismo, ha aseverado que es una proposición de Ley de Vox, que "no conocían antes" y de la que tuvieron conocimiento "el mismo día que se registró". "Si Vox no retira el texto, el PP trabajará intensamente para la modificación de este texto, sin buscar confrontación y sin hablar de crisis", ha apuntado. En ese sentido, ha argumentado que quieren que "la normalidad de la calle, sea una normalidad dentro de las instituciones y no hay nada más".

Preguntada por la predisposición de Vox a la modificación de su propuesta legislativa, la diputada del PP ha señalado que mantienen "una relación cordial" con el partido y, dado que el texto "no es suyo", "lo harán ver en la presentación de enmiendas durante la tramitación parlamentaria". "En este momento no hay preocupación con la ruptura del pacto de gobernabilidad firmado, ni por la aprobación de los presupuestos, ni hay una crisis", ha alegado.

PROHENS SE PRONUNCIA

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha reafirmado este lunes su compromiso con el cumplimiento del Estatut d'Autonomia frente al texto de la proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística presentado por Vox en el Parlament. Prohens se ha pronunciado así en declaraciones a los medios, en el marco de una rueda de prensa, posterior a su participación en la reunión con del Patronato de la Fundación Impulsa Baleares, que ha girado en torno al desarrollo y ejecución del Plan anual, con especial énfasis en la actuación del 'Sistema turístico circular'.

La dirigente autonómica ha querido aclarar, una vez más, que "Vox, como cualquier grupo político en el Parlament, está en todo su derecho a presentar iniciativas parlamentarias". Sin embargo, ha añadido, "en ningún caso", la proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística "es una iniciativa que comparta, ni cuyo contenido conociera previamente el Govern". Así, ha apuntado que, "si bien es cierto que PP y Vox pactaron que hubiera una Oficina de Derechos Lingüísticos", tal como se recoge en el acuerdo de gobernabilidad de esta Comunidad, "ello fue para garantizar la libertad lingüística en las dos lenguas oficiales".

"Yo no haré de la lengua una batalla de política lingüística ni para los unos ni para los otros", ha subrayado Prohens, quien se ha mostrado "orgullosa de ser parte de una comunidad bilingüe" donde la lengua "es una herramienta de cordialidad no de confrontación", pese a "lo se puede pretender por uno u otro lado". Por tanto, la proposición de Ley de creación de una Oficina de Libertad Lingüística, presentado por Vox en el Parlament, "es un texto que habrá que analizar, enmendar y, finalmente, respetar lo que salga de la Cámara Autonómica aunque, así como está redactado a día de hoy, este Govern no lo comparte".

Finalmente, y preguntada por si cree que la polémica pueda afectar de alguna manera al Govern que preside, Prohens ha considerado que "no" porque "están dispuestos y comprometidos a cumplir el programa de Govern y los acuerdos de investidura" que, ha reiterado, "no es lo que recoge el texto de la proposición de Ley presentado por Vox", y "cumplir el Estatut d'Autonomia". "Esto es un compromiso ineludible, cumplir, respetar y hacer respetar el Estatut", ha sentenciado.