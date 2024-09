El TC avala la suspensión de los 30 minutos de precontratación mínima de los VTC en Baleares

El Tribunal Constitucional ha avalado la suspensión de los 30 minutos de precontratación mínima de los Vehículos de transporte con conductor (VTC) establecidos en una ley del Govern balear.

Así, el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre un artículo del Decreto-ley 1/19, de 22 de febrero, de Baleares, que establece la obligación de reservar el servicio de los VTC con una antelación de 30 minutos a su prestación.

Según ha informado el TC este martes, la sentencia considera la medida contraria a la libertad de empresa, tal como planteó el Supremo en 2023 y señala que "obstaculiza de forma no razonable" la actividad de los VTC.

El Tribunal considera que la medida de los 30 minutos de precontratación mínima establecida en el decreto ley perseguía finalidades constitucionalmente legítimas, como buscar un equilibrio entre el sector del taxi y VTC. No obstante, estima que la norma concreta no es adecuada y no está justificada.

Así, apunta que sitúa a los VTC en una "desventaja competitiva" en el único segmento en el que operan y, además, que no ofrece una tutela del consumidor, puesto que supone una restricción para la actividad de uno de los sujetos que prestan el servicio de transporte de viajeros.

El Govern dice que analizará la sentencia del TC que anula los 30 minutos de contratación previa para un VTC

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern ha señalado que analizará la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la suspensión de los 30 minutos de precontratación mínima de los Vehículos de transporte con conductor (VTC) establecidos en la ley balear de 2019.

En un comunicado este martes, desde la Conselleria han indicado que, a la espera de recibir el texto de la sentencia para poder analizarla en profundidad, el comunicado del TC muestra que va en línea con otras sentencias anteriores respecto a normativas de otras comunidades autónomas.

Una cuestión que, han asegurado, ya se dijo en el momento de negociar la modificación de la ley a principios de año. De este modo, desde la Conselleria ha recordado que el Govern manifestó que no tocaría esta medida de la ley, a la espera del pronunciamiento de los tribunales.

Según han expuesto, el objetivo de la modificación de la norma era frenar el aluvión de nuevas licencias de VTC en Baleares y mejorar el servicio del taxi.

Asimismo, han destacado que se trabaja con licencias temporales, zonas de prestación conjunta y se ha contratado la creación, puesta en marcha y mantenimiento de una aplicación pública para dispositivos móviles de gestión de los servicios de taxi. "Seguiremos trabajando con el sector del taxi desde el diálogo como hasta ahora", han concluido.