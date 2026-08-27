Afedeco reclama al Consell criterios claros para autorizar grandes centros comerciales

La Federación de Asociaciones Empresariales de Comercio de Baleares (Afedeco) ha reclamado al Consell de Mallorca que aclare los criterios que utilizará para autorizar la implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Simplificación Administrativa.

La patronal del comercio ha advertido este jueves de que la aplicación de la Ley 4/2026 no debe permitir decisiones discrecionales ni poner en riesgo el equilibrio entre las grandes superficies y el comercio de proximidad de Mallorca.

Afedeco considera que los cambios introducidos por la nueva normativa afectan directamente a los procedimientos para aprobar estos proyectos y al papel que desempeñan las diferentes administraciones.

La federación comparte el objetivo de agilizar los trámites administrativos, pero reclama que esta simplificación no suponga reducir los controles existentes sobre los nuevos proyectos comerciales.

"Agilizar la Administración puede ser necesario, pero agilizar no significa desregular. No podemos permitir que, bajo el paraguas de la simplificación, se debiliten los controles que protegen el territorio y el comercio local", ha señalado la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.

La organización empresarial ha recordado que el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (Pecma) es el instrumento que ordena el crecimiento comercial de la isla y permite evaluar las consecuencias de los grandes proyectos.

Entre otros aspectos, este plan analiza su impacto sobre la movilidad, las infraestructuras, los servicios públicos y el tejido comercial de proximidad.

Ante la entrada en vigor de la nueva ley, Afedeco ha solicitado al Consell que determine qué entenderá por "incidencia supramunicipal", qué externalidades tendrá en cuenta al analizar los proyectos y cómo establecerá las medidas compensatorias.

También reclama que se precise de qué forma se garantizará que las ampliaciones de grandes superficies sean compatibles con las disposiciones del Pecma.

"Lo que pedimos es algo básico: seguridad jurídica. Que las reglas sean claras, públicas e iguales para todos", ha afirmado Manresa, quien considera que esta claridad es necesaria tanto para proteger al pequeño comercio como para ofrecer certidumbre a los inversores.

Una de las cuestiones que más preocupa a la federación es la posibilidad de autorizar ampliaciones de grandes establecimientos comerciales sin incrementar su superficie edificada.