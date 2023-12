Vadillo: "Es un error exigir títulos al Palma"

Antonio Vadillo mantiene los pies en el suelo tras ganar la champions y la Intercontinental. El técnico del Illes Balears Palma Futsal es consciente que lo que ha conseguido su equipo está muy por encima de las expectativas del club. El conjunto mallorquín está haciendo historia aunque el máximo responsable de la parcela deportiva advierte que sus jugadores no pueden tener la presión de ganar alguna de las competiciones que están afrontando. "Por un lado estoy cansado pero contento. Es impensable lo que estamos viviendo. Un título de este calibre es muy difícil por el proceso. Creo que lo que la Uefa o Fifa no dan nada. No hay comparación con el fútbol, estamos muy lejos. Al final hemos jugado 6 partidos en doce días con un viaje a Jaén y otro a Brasil. Evidentemente, hay jugadores tocados con este maratón de partidos. Orgullo del compromiso de los jugadores. La realidad la conocemos los que estamos dentro y no estamos capacitados para luchar por títulos cada temporada,si al Palma le exigimos títulos es un error. Estamos trabajando bien, con ilusión y en esta línea tenemos que seguir como hace tres años que se perdían las tandas de penaltis y no conseguimos títulos

Final Four en Palma

El club ha vuelto a solicitar que Palma sea sede de la Final Four después de conseguir la clasificación por segundo año consecutivo. Vadillo se toma con buen humor esta posibilidad y espera que sea posible jugar la máxima competición europea delante de la afición. "Hemos solicitado la Final Four. En España la copa y supercopa se juegan en Andalucia y la Final Four en Mallorca". Por otra parte, la federación balear de fútbol entregó la insignia de oro al club por los títulos de la champions e Intercontinental. El equipo tendrá descanso el próximo fin de semana aprovechando el parón por selecciones. El primer fin de semana de enero disputará la Copa de España en Jaén

Vadillo en el punto de mira

El técnico del Illes Balears Palma Futsal tuvo la oportunidad de abandonar el club el pasado verano y los principales clubes europeos y selecciones están siguiendo el trabajo del técnico andaluz que tiene contrato en vigor hasta 2026