El 'Pichu' Cuéllar abandona el hospital

El 'Pichu' Cuéllar, ha abandonado el hospital tras pasar la noche en observación. El guardameta sufrió ayer un fuerte golpe en la cabeza por el desplome de una estructura voluminosa que formaba parte de la decoración de la ciudad deportiva..El guardameta llegó ayer al centro hospitalario acompañado por la jefa de protocolo, Anabel Soto, y presentaba un vendaje en la cabeza.

El estado del futbolista es, en estos momentos, es estable y su integridad no corre peligro. Cuéllar ha recibido numerosas muestras de cariño durante las últimas horas.

Una larga trayectoria en el futbol profesional

A sus 42 años, el Pichu Cuéllar se ha consolidado como el guardameta más veterano del fútbol profesional español. El español llegó al Mallorca en 2023 procedente del Sporting de Gijón para tratar de mejorar a la plantilla.

Con experiencia en Primera División, sumando más de 200 partidos en la categoría, Cuéllar se comprometió con el club balear para aportar su veteranía en el vestuario. Y es que el extremeño ha defendido las porterías de Atlético de Madrid, Eibar, Sporting de Gijón y Leganés, además de haber pasado por las categorías inferiores de la selección española.

Su experiencia y, especialmente, su profesionalidad con el club le llevó a renovar este verano hasta 2027, confiando en un futbolista que, además de su experiencia bajo palos, aporta veteranía y conocimiento al vestuario.