Juanjo Talens. "Estoy hablando con el ayuntamiento de Palma para conseguir una instalación propia para la federación"

Juanjo Talens no ha dudado en destacar el gran momento del baloncesto en la comunidad balear. El presidente de la federación balear de baloncesto no pasa por el alto el gran momento que atraviesan los equipos masculinos y femeninos. "Creo que los equipos han formado buenas plantillas y los veo mejor que la pasada temporada. El Hestía Menorca vivió la pasada temporada su mejor momento y en Palma veo proyectos muy sólidos. El Azul Marino es una garantía y hay que ir a ver el equipo".

Liga Titanes

Talens ha destacado la creación de nuevas competiciones a nivel regional para aumentar la pasión por el baloncesto en la comunidad balear. "La asamblea aprobó la liga Titanes a nivel balear. Va a ser un atractivo con ascensos y descensos"

Negocia con el ayuntamiento

Juanjo Talens finaliza su mandato en 2028 con la intención que contar con una instalación propia para la federación balear. "Estoy ilusionado por contar con un gran equipo de trabajo. El objetivo es que la federación balear cuente con una instalación deportiva propia. Estamos trabajando con el ayuntamiento de Palma y estamos muy cerca".