Pau Cendrós: "Quiero que el Campos sea protagonista en los partidos"

Pau Cendrós inicia su etapa de entrenador en el Campos de la Preferente División de Honor. El exjugador del Real Mallorca deja atrás su etapa de jugador después de tener la oportunidad de jugar en primera división y durante los últimos años en la tercera balear con el Poblense y Collerense. "Tenía ganas y estoy con mucha ilusión. Es mi primera experiencia como entrenador. El año pasado estaba jugando con el Collerense y tenía claro que mi etapa como jugador había terminado".

Sistema de juego

Cendrós llega al Campos con la intención de sacar el máximo rendimiento a la plantilla y mejorar la clasificación del equipo que ocupa la zona baja. El exjugador del Real Mallorca siempre destacó por el espíritu de sacrificio en cada partido que disputó hasta el punto de anular a Cristiano Ronaldo en un partido disputado en el Estadio de Son Moix. "Intentaré aprovechar lo que tenemos. Quiero sacar el máximo rendimiento a cada uno y quiero que el equipo sea protagonista cada partido. Conozco la categoría porque había visto partidos y también tengo a mi hermano en el Sant Jordi