Miguel Soler. "Tengo que ser el primer entrenador Porrerenc en segunda federación"

Miguel Soler sigue emocionado tras lograr el ascenso a segunda federación con el Porreres. El técnico ha cumplido un sueño ascendiendo al equipo del pueblo de su padre. "Hace un año estaba con mi padre el ascenso a tercera y mi hermano con todo lo que ha vivido vino a recibirnos al aeropuerto. Hemos trabajado mucho y nadie contaba con nosotros. Soy un entrenador familiar que no tiene grandes aspiraciones. Hacer feliz a tanta gente del pueblo es increíble. Tenía unos cuatrocientos y pico de mensajes. Me supo fatal por el Monzón por como se portaron "

Planificación Deportiva

Miguel Soler ya tiene la mente puesta en la planificación para la nueva temporada con equipo como el Barça B, Poblense, Atlético Baleares, Andratx o Sociedad deportiva Ibiza. "Tengo que reunirme con el presidente y acabar lo de mi renovación. Tengo que ser el primer entrenador Porrerenc en segunda federación. Vamos a ir al Mini Estadi y al Estadio Balear, quién me lo iba a decir a mi, hemos salvado al Collerense y fijate que mi hijo ya ha renovado con el Poblense, si no no renueva(risas)"