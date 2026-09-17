El Mallorca perderá a Valjent ante el Almería y Girona

El Real Mallorca perderá a Martín Valjent ante el Almería y Girona. El futbolista ha sido convocado por su selección y teniendo en cuenta que en la categoría de plata no hay parón por el compromiso de las diferentes selecciones Luis García Fernández no podrá contar con el central. El técnico tiene las opciones de Soumahoro, John Donald y David López opciones de Luis García para acompañar a Raíllo. Esta situación podría repetirse si el futbolista sigue formando parte de las convocatorias de su selección.

Raíllo

Luis García ha aprovechado para aclarar que no tiene ningún problema con Antonio Raíllo aunque se hayan visto imágenes entre ambos que inviten a otra interpretación. "Mi relación con Raíllo es fantástica porque somos ganadores, queremos mejorar y somos exigentes, por algo es el capitán. Muchas veces se sacan cosas de contexto y creen que hay mala relación analizando un gesto. Esto es como cuando te envían un mensaje y puedes poner la entonación que quieras cuando no es un audio. Puedo garantizar que durante mis años de futbolista la relación que tenía con Raúl Tamudo o Iván de la Peña en el campo parecía que nos queríamos matar y nos llevábamos muy, muy bien"