Luis Blanco; "No hay duda que el Baleares quiere pasar la copa pero lo importante es la competición liguera"

Luis Blanco afronta la eliminatoria de la copa del Rey ante Espanyol con la ilusión de superar la eliminatoria. El técnico del Baleares tiene claro que la prioridad es el ascenso pero no va a desaprovechar la ocasión de dar una alegría a la afición blanquiazul. "La copa tiene que ser una fiesta, que el balearico venga al campo a disfrutar de un equipo de primera división y que vea a su equipo competir para intentar dar la campanada. Hay que partir de ilusión y competir como animales. No hay ninguna duda que queremos ganar ese partido competiendo al máximo, pero lo importante es la competición liguera"

Buena dinámica en liga

El Atlético Baleares se ha situado a un punto de Poblense que sigue líder en el grupo tercero de la segunda federación. Luis Blanco es consciente que podrían llegar refuerzos para afrontar con más garantías la segunda parte del campeonato. "Estamos que estar atentos porque seguramente sea necesario contar con algunas piezas con las lesiones. Esta categoría y este grupo es muy igualado. No hay rival fácil.