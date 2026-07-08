José Tirado: “Hay muchas cosas que cambian, pero hay una que nunca lo hace: el vínculo con nuestra afición”.

El Illes Balears Palma Futsal presentó este martes, en el restaurante Ca n’Eduardo, su campaña de abonados para la temporada 2026/27 bajo el lema «Fes-te soci i ja ho veurem!». El presidente del club, José Tirado, explicó que la campaña nace con un tono cercano y de humor para afrontar la incertidumbre que genera el nuevo formato de competición, pero con un mensaje muy claro: seguir poniendo en valor el papel de la afición.

Tirado reconoció que la próxima temporada será diferente, aunque se mostró ilusionado con el nuevo sistema de competición. “Creo que hemos querido darle un tono divertido a la campaña porque todos tenemos dudas sobre el nuevo formato, pero personalmente creo que puede ser una competición muy bonita”, aseguró. El presidente considera que el nuevo modelo aumentará la competitividad y hará que “cada partido, desde la primera jornada, tenga un valor enorme”, ya que “cada victoria puede valer media liga”.

El máximo dirigente del club defendió que el lema de la campaña resume precisamente esa idea. “Hay muchas cosas que cambian, pero hay una que nunca lo hace, que es la ilusión por seguir compitiendo y el vínculo que tenemos con nuestra afición”, vino a trasladar durante su intervención, insistiendo en que el objetivo sigue siendo llenar Son Moix independientemente del formato de la competición.

En el apartado de los abonos, Tirado destacó el esfuerzo realizado por el club para mantener unos precios muy similares a los de la pasada temporada. “Creo que hemos presentado una campaña de abonados súper atractiva. Hay que darle valor a nuestros socios y facilitar que cada vez más gente pueda seguir disfrutando del mejor fútbol sala”, explicó.

El presidente puso especial énfasis en dos de las modalidades que el club considera estratégicas. Por un lado, el abono GEN25, destinado a menores de 25 años, una iniciativa que “ha permitido ver el pabellón con muchísima gente joven” y que el club espera seguir consolidando esta temporada. Por otro, el abono familiar, que definió como “el carnet estrella” de la entidad. “Siempre digo que venir a ver un partido del Palma Futsal es mucho más que un evento deportivo. Es un plan en familia, con padres, madres e hijos compartiendo una experiencia juntos. Esa masa social se ha construido gracias a ellos”, afirmó.

Tirado recordó que la campaña ya se encuentra activa tanto de forma online como presencial y animó a todos los aficionados a renovar o hacerse abonados. “Este año más que nunca necesitamos que nuestros socios no solo se hagan abonados, sino que vengan al pabellón. Cada partido va a ser una final y el apoyo de nuestra afición será fundamental”, señaló.

El presidente también quiso poner en valor el crecimiento social que ha experimentado el club durante los últimos años. “Hoy ya contamos con más de 3.300 abonados y llevamos más de una década superando los 3.000 espectadores de media en Son Moix. Para un club de fútbol sala es una auténtica locura y demuestra el sentimiento de pertenencia que hemos construido entre todos”, destacó.

El Illes Balears Palma Futsal disputará la Supercopa de España 2026/2027

La temporada 2025/26 bajó el telón, pero las buenas noticias para el proyecto deportivo del Illes Balears Palma Futsal de cara al próximo curso ya son una realidad. Este mastes, la RFEF ha confirmado la participación del club balear en la próxima edición de la Supercopa de España 2026/27, un torneo de formato de final a cuatro que reúne a los conjuntos más laureados y regulares del año y que servirá para inaugurar oficialmente el nuevo calendario nacional los días 5 y 6 de septiembre.

La clasificación se materializó gracias a la aplicación de las bases de competición federativas, cuyo patrón estipula que los cuatro cupos disponibles se deben rellenar de forma secuencial. El orden de prioridad de la RFEF se ejecuta paso a paso de la siguiente manera: el primer cupo es para el campeón de Liga; el segundo, para el campeón de la Copa de SM El Rey (o su subcampeón si el campeón ya estuviera clasificado); el tercero, para el campeón de la Copa de España (o su subcampeón bajo la misma premisa); y el cuarto y último cupo se asigna al primer clasificado de la liga regular, extendiéndose de forma sucesiva a los siguientes de la tabla hasta completar las cuatro plazas del torneo si los anteriores criterios ya están cubiertos por los mismos equipos.

Siguiendo esta secuencia en el escenario de este año, los dos primeros filtros asignan sus plazas de forma directa. El Barça ocupa el primer cupo como campeón de Liga. El segundo nivel del patrón lo rellena el Jaén FS como campeón de la Copa del Rey. En el tercer escalón, al haber firmado el Jaén FS un doblete ganando también la Copa de España, su plaza se desplaza secuencialmente al subcampeón de dicho torneo, que vuelve a ser el Barça. Al estar asignadas las dos primeras plazas por méritos deportivos de títulos a Barça y Jaén, la resolución del torneo pasa obligatoriamente al cuarto y último criterio: las posiciones de la liga regular. Dado que el equipo que finalizó primero la Liga Regular (Barça) ya está clasificado, los dos cupos vacantes corren de forma secuencial en la tabla clasificatoria, otorgando el billete definitivo al ElPozo Murcia, segundo clasificado, y al Illes Balears Palma Futsal gracias a su tercera posición.

Este billete evoca de forma inevitable a lo sucedido hace cinco años, cuando el entonces Palma Futsal se estrenó en la Supercopa tras un proceso idéntico en el que el Barça ejerció como campeón liguero y el Inter FS firmó el doblete copero, propiciando que ElPozo Murcia y los mallorquines accedieran al torneo como primer y segundo clasificado de la fase regular. Con esta confirmación, el conjunto balear añade un nuevo reto de máxima altura a su agenda de la próxima temporada, donde volverá a competir con la ilusión de pelear por el primer título oficial del curso.

Esta Supercopa de España 2026/27 será la última que se rija por este sistema de asignación de plazas. De cara a la temporada 2027/28, la RFEF ha aprobado un nuevo formato de competición donde los cuatro billetes se otorgarán de forma fija al campeón de la temporada, al campeón del nuevo Torneo Apertura, al campeón del Torneo Clausura y al campeón de la Copa de España, dirimiéndose las posibles coincidencias por la suma global de puntos entre ambos torneos de Apertura y Clausura.