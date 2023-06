El II Ibiza Yoga Week arranca el 17 de junio y culminará el 21 de junio, Día Internacional del Yoga

Fomento del turismo de la isla de Ibiza y sus diferentes clubs de producto han preparado un completo programa de actividades con motivo de la II Ibiza Yoga Week, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de junio, con diferentes clases de yoga y todo tipo de experiencias de turismo activo por toda la isla. En total, cinco días, en los cinco municipios de la isla, para conocer todos los rincones de Ibiza.

Las actividades comienzan el sábado día 17 en el municipio d’Eivissa con una clase de yoga a las 9.00 horas con Mireia de White Yoga Ibiza y Awa de Awa Yoga, en el Baluarte de Santa Lucía. Para continuar, se realizará una visita cultural por todo el casco antiguo de Dalt Vila de la mano de Ibiza Eco Activities.

Para el domingo día 18 de junio, en Santa Eulària, una clase de yoga con Verónica Salas de Yoga is Ibiza y Tamara de Calma Yoga Ibiza en la playa des Figueral también a las 9.00 h., seguida de una ruta en kayak por la zona de Pou des Lleó con Kayak Ibiza.

El lunes 19 toca el turno del municipio de Sant Josep, con una clase de yoga a las 9.00 en la playa de Cala Vedella con Patri de Yoga Punto Can Pal y una experiencia completa en el mar con tres actividades: una excursión en Paddle Surf con Sup Yoga Ibiza, una clase de Sup Yoga con Tamara de Calma Yoga Ibiza y un paseo con Llaüt Ibiza en la embarcación Bon Dia.

El martes 20 es el turno del norte de la isla en el municipio de Sant Joan. En la preciosa Cala Benirrás, Francesca Marchioro de Ibiza Mystica y Jana de Yoga Balance Ibiza ofrecerán una experiencia yogui única, además de una visita a sa Cova de Can Marça.

Al igual que el año pasado, del 17 al 20, se ofrecerá un pequeño desayuno con productos típicos para reponer fuerzas de 10.00 a 10.30, a cargo del club gastronómico “Eating in Ibiza”.

Para terminar la II Ibiza Yoga Week, el miércoles 21 de junio, Día Internacional del Yoga, llega el plato fuerte: un evento especial con la puesta de sol como telón de fondo, a partir de las 20.00 en Sa Punta des Molí, Sant Antoni. Una tarde muy completa en la que se realizará la sesión “54 Sun Saludations Flow Beat”, una experiencia única que sincroniza movimiento y respiración con el beat de música orgánica.

La activación correrá a cargo de Jana de Yoga Balance Ibiza y la shavasana final la realizará Francesca Marchioro de Ibiza Mystica. Como colofón de fiesta, se ofrecerá una demostración de Acroyoga con Mireia de White Yoga Ibiza y su base Ferrán Martín. Todo ello amenizado con la música de Sylvia Operé junto a todas las profesoras del club en el escenario: Patri de Yoga Punto Can Pal, Verónica Salas de Yoga is Ibiza y Elsa Yoga.

Un evento que unirá música y diferentes estilos de yoga en un marco inigualable, donde todas las profesoras del club y la familia del mundo del bienestar de la isla se reunirán para celebrar el solsticio de verano con una gran fiesta.

Las inscripciones a estas actividades están disponibles en la página web https://www.ibizahealthandbeauty.com/es/eventos

La recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera ADDIF.