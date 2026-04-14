Miguel Tur: “La idea de transformarlo en un acuario parecía una locura en su momento, pero poco a poco fue tomando forma”

El Aquarium Cap Blanc, Premio Onda Cero 2026 por su labor medioambiental y divulgativa.

El Aquarium Cap Blanc, conocido popularmente como Sa Cova de ses Llagostes, ha sido reconocido con el Premio Onda Cero 2026 en la categoría de medio ambiente, un galardón que pone en valor décadas de trabajo en conservación marina, educación ambiental y divulgación científica en Ibiza.

Durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, Miguel Tur, responsable del acuario, explicó los orígenes de este singular espacio, que nació hace casi 50 años a partir de una antigua cueva utilizada como vivero de langostas. “La idea de transformarlo en un acuario parecía una locura en su momento, pero poco a poco fue tomando forma”, recordó.

Uno de los aspectos más destacados del Aquarium Cap Blanc es su modelo único: un sistema abierto que utiliza directamente agua del mar, lo que permite reproducir de forma natural las condiciones del entorno marino. Además, el acuario apuesta exclusivamente por especies locales de la costa ibicenca, evitando la exhibición de fauna exótica. “Queremos enseñar lo que tenemos aquí, que muchas veces es desconocido incluso para nosotros”, subrayó Tur.

El galardón reconoce también su papel como herramienta educativa. Desde hace más de dos décadas, el acuario desarrolla programas dirigidos a escolares y visitantes, convirtiéndose en un espacio clave para comprender los desafíos ambientales. En palabras de su responsable, “el acuario es como un microscopio del mar, donde se pueden observar los efectos del cambio climático”.

En este sentido, Tur alertó de los cambios detectados en los últimos años, especialmente el aumento de la temperatura del agua. “Hemos pasado de picos de 25 o 26 grados a rozar los 30 o incluso 31, lo que supone una barbaridad para el ecosistema marino”, explicó. Este fenómeno provoca una reducción del oxígeno en el agua y obliga al equipo a intervenir para garantizar la supervivencia de las especies.

El Aquarium Cap Blanc también desempeña una importante labor de rescate y recuperación de fauna marina, colaborando con organismos especializados en la atención de tortugas y otras especies heridas. “Adaptamos los cuidados según cada caso, siguiendo siempre las indicaciones veterinarias”, detalló.

Más allá de su función científica, el acuario mantiene un fuerte vínculo con la comunidad local. De hecho, los residentes de Ibiza y Formentera pueden acceder gratuitamente, una iniciativa que busca reforzar el sentimiento de pertenencia y concienciación ambiental.

Para Miguel Tur, este reconocimiento supone “mucha ilusión” y un impulso para seguir trabajando en una línea que combina sostenibilidad, educación y compromiso con el entorno. Un premio que consolida al Aquarium Cap Blanc como referente en la protección y divulgación del medio marino en Baleares.