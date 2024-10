Lección magistral de Marta García Aller sobre la aplicación de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial en nuestro día a día

La periodista, escritora y profesora madrileña Marta García Aller fue la protagonista este viernes 18 de octubre de una nueva edición de los Encuentros de Empresarios en Positivo que organizó en el Restaurante Sa Capella Onda Cero y CaixaBank.

En el encuentro también se celebraron distintas mesas redondas para analizar otros temas de actualidad, relacionados fundamentalmente sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a la empresa.

Juan Carlos Enrique, director regional de Onda Cero, fue el encargado de conducir el acto | Toni Escobar

Así, tras las reflexiones sobre estos temas del director regional de Onda Cero, Juan Carlos Enrique, y las palabras de bienvenida del alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, como anfitrión, se dio paso a una distendida charla en la que

la consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, María Fajarnés, el Director General de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern, José Antonio Caldés.

Y ambos explicaron las líneas de trabajo que se están llevando a cabo desde ambas administraciones para ayudar a los empresarios y también a los autónomos para que tengan constancia de donde están las líneas de subvención o ayuda que pueden necesitar para digitalizar y actualizar sus empresas y que "supone un gran reto para todos ellos" y como se está llevando a cabo una colaboración público privada para intentar mejorar en todos estos aspectos.

José Antonio Caldés, del Govern, y la consellera María Fajarnés | Toni Escobar

Después, fue el turno de los empresarios. En este caso, en el encuentro participaron Alfonso Rojo, presidente de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF), José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB y Rafael Romero, director regional de Trablisa, quienes también abordaron el reto de aplicar las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial a las pequeñas y medianas empresas ya que, como aseguró Rojo, "aunque todo lo que supone un gasto es mirado con escepticismo por el empresario hay que convencerles que todo esto es el hay, no el mañana".

Alfonso Rojo, Rafael Romero y José Antonio Roselló durante su intervención | Toni Escobar

"A día de hoy nos da más vértigo saber de donde venimos a donde vamos"

Por su parte, Marta García Aller habló de la aplicación de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial en nuestros días a días y poniendo como ejemplo lo que cuenta en su último libro, Años de perro, asegurando "que a día de hoy nos da más vértigo saber de donde venimos a donde vamos".

En este sentido, puso en valor que los últimos avances en materia de datos "nos puede servir para controlar muchos ámbitos de nuestra vida pero al mismo tiempo también está generando una gran incertidumbre en la sociedad viendo la vorágine de cambios que se están produciendo a gran velocidad y en muy poco tiempo" y para ello, puso un ejemplo muy gráfico. "Viendo de donde venimos y hacía donde vamos cualquier adolescente actual tiene mucho más miedo a saber cómo era la vida antes de la llegada de los teléfonos móviles que a ver un coche volador entrando por sus ventanas".

Marta García Aller durante su intervención | Toni Escobar

Al mismo tiempo puso en valor que a pesar del auge de la Inteligencia Artificial siempre hay un factor humano que es tremendamente importante y aplicando todo esto al mundo de la empresa la periodista dio su versión sobre los convencidos de su aplicación y sus detractores, insistiendo en que habrá trabajos que la Inteligencia Artificial no podrá hacer nunca. "Hay empresas que ya no están preocupadas porque las nuevas tecnologías pueden acabar con la contratación de sus juniors pero al final hay que ir más lejos porque al final no tendrán sus seniors y porque la creatividad, la sensibilidad y la sensación de los seres humanos por dejar un mundo mejor a los que vienen detrás nunca lo podrá tener una máquina".

"Hemos llegado a un límite en el que tenemos asumido que lo que no nos podemos creer prácticamente nada de lo que vemos en las redes sociales ni en las noticias"

Otro de los aspectos que abordó García Aller es el de la proliferación de información que hay actualmente al alcance de cualquiera asegurando que hace falta "mayor control de las empresas que ganan dinero con esto porque se está generando una gran incertidumbre ante el desconocimiento de lo que es humano y de lo que no es" y aseguró que "no hay nada más descorazonador que el miedo a lo falso nos haga convencernos de no creernos absolutamente nada".

Y es que García Aller catalogó desinformación como "uno de los mayores peligros que ha afectado a Europa desde los años 70 cuando apareció la televisión, desde los años 30 cuando surgieron los regímenes totalitarios y la radio, en tiempos de la invención de la imprenta o incluso de la escritura, cuando se pensaba que iba a destruir la memoria y la palabra dada" y que todo esto se ha multiplicado en los últimos tiempos. "La desinformación fue muy importante en 2020 con la campaña de Donald Trump en Estados Unidos y lo peor de todo es que hemos llegado a un límite en el que tenemos asumido que lo que no nos podemos creer prácticamente nada de lo que vemos en las redes sociales ni en las noticias y eso acabará provocando que la expresión de 'ver para creer' quede rápidamente obsoleta, como una expresión del siglo pasado".