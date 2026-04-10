Taina Tur: "El Parkinson no es solo una enfermedad, también son personas que lo sufren”

Este sábado 11 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Parkinson y por ello, la fisioterapeuta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF), Taina Tur, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar cómo es el trabajo que desarrollan con las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa.

En este sentido, Tur ha insistido en qué "es fundamental romper estigmas y acompañar a quienes conviven con ella" y es que ha recordado "que el Parkinson sigue siendo una patología rodeada de prejuicios y desconocimiento, lo que genera miedo, aislamiento y falta de comprensión".

Algo que desde AEMIF se trabaja con la firma convicción "de que detrás del diagnóstico hay personas" y que "hay que ayudar a la sociedad a entender cómo viven quienes la padecen a través de un abordaje multidisciplinar que abarca fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología y psicología adaptadas a las necesidades de cada usuario".

Imagen de una de las sesiones de fisioterapia que se hacen en AEMIF con personas con Parkinson | Redacción

Por ejemplo, en el ámbito de la fisioterapia, Tur ha destacado la importancia de las sesiones grupales, "que permiten trabajar la marcha, la coordinación y la autonomía, pero también crear comunidad" y al mismo tiempo ha subrayado "que socializar y compartir experiencias ayuda a combatir el aislamiento".

Al mismo tiempo, también ha destacado que en las Pitiusas se atienden a personas jóvenes menores de 50 años con Parkinson en un diagnóstico "que genera especial impacto emocional y que requiere acompañamiento cercano" y es que según sus palabras, "los síntomas van mucho más allá de los temblores con dificultades para tragar, bloqueos al caminar, problemas de coordinación o de motricidad fina que son algunos de los más desconocidos y, a la vez, los que más incomprensión generan".

Por ello, Taina Tur ha reclamado en Onda Cero "más información, más recursos y más empatía", asegurando que "estaría bien que la gente pudiera comprender esta enfermedad y acompañar a estas personas teniendo en cuenta que en Ibiza, la asociación AEMIF es el único recurso específico para patologías neurológicas en las islas", y apelando a la ciudadanía "a actuar con naturalidad y respeto cuando se encuentren con alguien que presenta síntomas visibles o invisibles, porque lo mejor que se puede hacer es tratarlos como uno más".