Solidaridad

Taina Tur: "El Parkinson no es solo una enfermedad, también son personas que lo sufren”

Con motivo de la celebración cada 11 de abril del Día Mundial del Parkinson, la fisioterapeuta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo trabajan con las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa y por qué es fundamental romper estigmas y acompañar a quienes conviven con ella

Manu Gon

Illes Balears |

Este sábado 11 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Parkinson y por ello, la fisioterapeuta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF), Taina Tur, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar cómo es el trabajo que desarrollan con las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa.

En este sentido, Tur ha insistido en qué "es fundamental romper estigmas y acompañar a quienes conviven con ella" y es que ha recordado "que el Parkinson sigue siendo una patología rodeada de prejuicios y desconocimiento, lo que genera miedo, aislamiento y falta de comprensión".

Algo que desde AEMIF se trabaja con la firma convicción "de que detrás del diagnóstico hay personas" y que "hay que ayudar a la sociedad a entender cómo viven quienes la padecen a través de un abordaje multidisciplinar que abarca fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología y psicología adaptadas a las necesidades de cada usuario".

Imagen de una de las sesiones de fisioterapia que se hacen en AEMIF con personas con Parkinson
Imagen de una de las sesiones de fisioterapia que se hacen en AEMIF con personas con Parkinson | Redacción

Por ejemplo, en el ámbito de la fisioterapia, Tur ha destacado la importancia de las sesiones grupales, "que permiten trabajar la marcha, la coordinación y la autonomía, pero también crear comunidad" y al mismo tiempo ha subrayado "que socializar y compartir experiencias ayuda a combatir el aislamiento".

Al mismo tiempo, también ha destacado que en las Pitiusas se atienden a personas jóvenes menores de 50 años con Parkinson en un diagnóstico "que genera especial impacto emocional y que requiere acompañamiento cercano" y es que según sus palabras, "los síntomas van mucho más allá de los temblores con dificultades para tragar, bloqueos al caminar, problemas de coordinación o de motricidad fina que son algunos de los más desconocidos y, a la vez, los que más incomprensión generan".

Por ello, Taina Tur ha reclamado en Onda Cero "más información, más recursos y más empatía", asegurando que "estaría bien que la gente pudiera comprender esta enfermedad y acompañar a estas personas teniendo en cuenta que en Ibiza, la asociación AEMIF es el único recurso específico para patologías neurológicas en las islas", y apelando a la ciudadanía "a actuar con naturalidad y respeto cuando se encuentren con alguien que presenta síntomas visibles o invisibles, porque lo mejor que se puede hacer es tratarlos como uno más".

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