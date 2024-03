Omar de la Cruz: "Me encantaría que los más pequeños entendieran que el esfuerzo, el sacrifico y el trabajo diario es lo que te acerca a tus sueños"

El joven futbolista ibicenco de la Penya Deportiva Santa Eulària Omar de la Cruz ha estado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para valorar su convocatoria con la selección de República Dominicana, país de nacimiento de su padre.

Una llamada que llega en un momento muy especial para este centrocampista de 23 años de madre ibicenca ya que los dos partidos contra Paraguay sub23 serán los últimos para la convocatoria final que hará el técnico español Ibai Gómez de cara a los Juegos Olímpicos de Paris de dentro de cinco meses.

Omar de la Cruz jugando con la selección sub23 de República Dominicana | Redacción

Algo que llena de ilusión a este futbolista que comenzó con cuatro años jugando en Ibiza y que tras varias experiencias fuera de nuestra isla regresó hace unas temporadas al CD Ibiza Illes Pitiusas y ahora a la Penya Deportiva Santa Eulària donde este año juega en 2ªRFEF.

Además, tras tres citaciones anteriores de la sub23 en 2021 contra México, Costa Rica y Estados Unidos y una con la absoluta aunque sin debutar, de la Cruz compartirá vestuario con jugadores consagrados en el mundo del fútbol ya que el último nombre en sumarse a la primera llamada de Gómez como seleccionador ha sido el lateral Junior Firpo, conocido por jugar en el Real Betis, FC Barcelona y desde hace un par de temporadas el equipo inglés del Leeds United.

En este sentido, el joven jugador ibicenco ha explicado en Onda Cero que no se considera un ejemplo porque intenta que no se le suba a la cabeza. "No creo que sea más que nadie aunque si me gustaría que si los más pequeños se fijan en mí sea porque comprendan que el esfuerzo, el sacrifico y el trabajo diario es lo que te acerca a tus sueños y tu objetivos".