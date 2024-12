Llorenç Córdoba señala que la moción de censura trata de encubrir la corrupción en el Consell de Formentera

LEER MÁS Formentera tendrá nuevo presidente tras la moción de censura que apoyarán todos los grupos

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha asegurado este viernes que la moción de censura registrada contra él trata de "encubrir la presunta corrupción que ha habido estos años" en la institución.

En un comunicado, el presidente ha afirmado que estas pretensiones no van a dar ningún resultado puesto que "la Fiscalía Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado ya está investigando todas las irregularidades a través de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil". Esto, ha dicho, significa que "más pronto o más tarde, y esté yo o no de presidente, saldrá todo a la luz y se depurarán las correspondientes responsabilidades".

Córdoba ha recordado que esta moción de censura tampoco se ajusta a las negociaciones que ha mantenido en los últimos meses con el PP de Baleares.

"No depende de mí que se lleve a cabo o no una moción, pero sí que recibí el apoyo de la cúpula del PP balear y me garantizaron que nadie del partido iba a participar en una moción de censura contra mi persona. Imagino que si los consellers 'populares' de Formentera van en contra de las directrices marcadas por su partido deberán atenerse a las posibles consecuencias o sanciones disciplinarias que se les pueda aplicar", ha considerado.

Desde el Consell han explicado que, en caso de que se les retirase la afiliación al partido, uno de los supuestos que se podría aplicar desde el PP balear, podría provocarse la situación de que los consellers del PP pasasen a ser no adscritos, por lo que legalmente no podrían formar parte de una Junta de Gobierno ni ser vicepresidentes. Tampoco podrían recibir delegaciones de funciones por parte de presidencia. De darse esta situación, sólo tres consellers (de Compromís) serían aptos para formar Junta de Gobierno, no llegando a los cuatro necesarios como mínimo.

"Lo que no se puede entender de ninguna de las maneras es que la derecha le entregue el poder del Consell de Formentera a la izquierda", ha insistido el presidente, advirtiendo de que esta izquierda es la que ha indicado quién tiene que dimitir y quién debe presidir el Consell.

"Por supuesto, las líneas políticas también las marcarán el PSOE y GxF", ha insistido.

Según Córdoba, "la izquierda ha evitado gobernar en esta legislatura porque es consciente de las irregularidades y los marrones que dejaron en los años anteriores, pero han sabido cómo tomar el control, a través de Sa Unió, sin que parezcan ser ellos los responsables. Sigo preguntándome qué intereses hay detrás de todos estos movimientos que no se entienden desde el punto de vista político ni del interés general de Formentera".