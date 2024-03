Marilina Serra: "Es necesario seguir reforzando el mensaje de lo que significa este día y de todo lo que aún queda por hacer"

La concejala de Acción Social, Familia e Iguadad del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, Marilina Serra, ha desgranado las actividades que ha organizado el consistorio para celebrar el Día Internacional de la Mujer que se conmemora todos los años cada 8 de marzo.

En este sentido, ha destacado "que es necesario seguir reforzando el mensaje de lo que significa este día y de todo lo que aún queda por hacer". Al mismo tiempo ha hecho hincapié en el papel de las mujeres a lo largo de la historia, "mirando al pasado, presente y futuro hasta el día en que se consiga que no haya nada que celebrar el 8M".

Con respecto a las actividades, Serra ha incidido en la importancia de que los jóvenes de todas las edades se conciencien "y piensen que ya no está todo conseguido" y ha recordado "que hay muchísimas mujeres trabajadoras mayores que no han sido suficientemente reconocidas a pesar de todo lo que han hecho durante estos últimos años cuando no todo era tan sencillo".

Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Sant Josep

Viernes 8 de marzo

12.00 horas - Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento

17.30 horas - Biblioteca de Cala de Bou acoge el cuentacuentos ‘El Viaje de Alma’ de Sonrisas Mágicas

20.00 horas - Can Jeroni se proyecta la película ‘She said’ basada en el libro de las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohey, que relata la investigación periodística que destapó el caso de Harvey Weinstein que impulsó el movimiento MeToo

Sábado 9 de marzo

De 10.30 a 13.30 horas - Plaza de Sant Jordi, Taller de plantillas feministas con Lucía Ortín

Domingo 10 de marzo

XII Cursa per la Dona en Playa d’en Bossa.

19.00 horas - Can Jeroni acoge el espectáculo de danza ‘Las humanas de las olas’, a cargo de IB Danza.

Jueves 14 de marzo

Obra de teatro ‘Igualiyay@s’, con la compañía La Cómica.

Viernes 15 de marzo

19.30 horas - Porche de la Iglesia de Sant Jordi ‘Tocades per la poesia: solpost de versos i poesia’ del grupo Endèmics