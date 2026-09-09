Lluís Oliva: "Hay que adaptar los planeamientos a la sociedad actual reduciendo parcelas mínimas y ofreciendo más alturas y viviendas de varios tamaños"

El presidente de la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, Lluís Oliva, ha analizado en los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera los datos del Observatorio COAIB correspondientes al primer semestre de 2026 detallando que, "aunque los visados aumentan un 44%, buena parte del incremento procede de las legalizaciones extraordinarias y que la vivienda unifamiliar baja alrededor de un 10% y la plurifamiliar un 5%".

En este sentido, Oliva ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que "hay brotes verdes en la aparición de 129 viviendas de protección oficial o precio limitado, después de años con cifras prácticamente inexistentes" aunque al mismo tiempo también ha lamentado "que buena parte de la vivienda de mercado libre que se construye continúa dirigida a compradores con un elevado poder adquisitivo y no responda a las necesidades de muchos residentes".

Por todo ello, el arquitecto ha defendido "la convivencia de un mercado libre con otro que garantice el acceso a una vivienda asequible ya que lo que no es de recibo es que sigamos con campamentos chabolistas ni con pisos patera" y al mismo tiempo también ha señalado "la falta de vivienda para los trabajadores y la consecuente falta de mano de obra como factores que también están afectando directamente a la construcción, retrasando las obras y aumentando sus costes".

Así las cosas, Oliva ha vuelta a apostar por "aprovechar mejor el suelo ya urbanizado antes que seguir consumiendo territorio" y por una propuesta que pase "por revisar los planeamientos para permitir en determinadas zonas alguna altura más, reducir parcelas mínimas y ofrecer viviendas de diferentes tamaños adaptadas a la sociedad actual, y con ello intentar sacar el máximo beneficio para todos, siempre que todo ello vaya acompañado de infraestructuras y servicios capaces de asumir ese crecimiento".