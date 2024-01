Llorenç Córdoba: "Han intentado poner a todo el pueblo de Formentera en mi contra a base de mentiras y falsas acusaciones"

Sigue la incertidumbre política en Formentera después de cinco consellers del Partido Popular y tres consellers de Compromís firmaran la expulsión de Llorenç Córdoba de la coalición Sa Unió y de que éste confirmara que seguirá siendo el presidente del Consell insular.

Tras ello, el propio Córdoba emitió este domingo 14 de enero un comunicado de prensa en el que aseguró que todo se trata de "una campaña orquestada durante los últimos meses por parte del presidente del Partido Popular de Formentera, José Manuel Alcaraz, para tratar de hacerse con el poder en la isla con fines que nada tienen que ver con el interés general de los formenterenses".

Y es que según el actual presidente de Formentera "se ha intentado, de una forma maliciosa, expulsarme del Consell de Formentera y del Parlament balear simplemente por el hecho de molestar a ciertas personas que no han podido ejercer los cargos que yo ostento actualmente porque el pueblo no los quería" y ha ido a más asegurando "que ellos no lo han aceptado y siguen empeñados en pensar que el pueblo de Formentera no tiene la legitimidad para elegir democráticamente a su candidato".

Por todo ello, aseguró que "se consumó un golpe de estado encubierto en el Consell Insular de Formentera" aunque también se mostró muy orgulloso de haber formado parto de Sa Unió de Formentera ya que "puedo decir, con mucho orgullo, que estando encabezada por mi y gracias a la gente de la isla, ha sido la primera vez en dos décadas que ha ganado unas elecciones insulares y la primera en la historia de la democracia que lo ha hecho con mayoría absoluta".

"Mentiras y ataques" que ha sufrido

En este sentido, Llorenç Córdoba denunció "todas las mentiras y ataques que se han vertido" contra su personas, fundamentalmente sobre el dinero que percibe por su trabajo como presidente y diputado y quiso dejar claro una serie de cifras. "Quiero dejar claro que el importe que cobro mensualmente por ejercer mi labor tanto de presidente del Consell de Formentera como de diputado en el parlamento balear es de 4.625 euros mientras que no se han cansado de repetir que yo cobraba 90.000 euros, 100.000 o más al año e incluso que era el político mejor pagado de la historia de Baleares y que yo pedía un sobresueldo cuando se ha podido comprobar que yo no miento".

Algo que según el actual presidente del Consell de Formentera ha catalogado de "acoso brutal y despiadado por el simple hecho de ser yo el presidente del Consell elegido democráticamente por el pueblo de Formentera" y que se debe según sus palabras a que "molestaba a los poderes económicos que mandan y dominan al Partido Popular de Formentera". Y todo ello, "unido a una sarta de mentiras y a los ataques de la prensa", que le han costado la salud y dormir por las noches y "ni siquiera he podido disfrutar a mis hijas que estudian fuera de la isla cuando han tenido sus vacaciones de Navidad" llegando incluso a afectar a sus padres, su hermana, sus hijas, su mujer.

Incluso, acusó a los consellers que le han expulsado de la coalición "de hacer creer al pueblo de Formentera que estaba loco, amenazando e intentando coaccionarme con supuestas pruebas para cercenar mi integridad y mi moral, así como la de mi familia" y de "intentar poner a todo el pueblo de Formentera en mi contra a base de mentiras y falsas acusaciones". Y yendo más allá aseguró que "me han echado de una coalición política por la simple razón de ser honrado y no caer en sus tentaciones, por no ser corrupto y por decir las cosas a la cara".

Y por último, acusó al representante del Partido Popular, José Manuel Alcaraz, de "estar supeditado a poderes e intereses superiores" de "no tener decisión propia" y de "haber engañado al resto de consellers con infamias y mentiras propias más de un patio del colegio que del gobierno del Consell Insular de Formentera".

Explicaciones al pueblo de Formentera

Además, el actual presidente de la isla fue más allá y señaló que "después de un mes y medio de una vergonzosa lucha por el poder" tiene previsto explicar a los vecinos y residentes "qué está pasando en dos formaciones políticas que en los últimos 20 años no han sido capaces de ganar unas elecciones". Y por último recordó que los dos partidos políticos que conforman Sa Unió le pidieron en más de una ocasión que fuera él quien encabezara tanto la candidatura al Consell como al Parlament "ya que eran conocedores de que era la única posibilidad que tenían para poder gobernar en la isla y hacerse con el diputado por Formentera".

"Pese a todo", Córdoba aseguró en su comunicado que "voy a seguir aportando mi salud, ánimos y fuerzas para defender los intereses del pueblo y la isla de Formentera" porque "no voy a dejar la gran responsabilidad que me ha otorgado el pueblo en manos de siglas políticas ni de empresarios escondidos en su oficina, dejando que sean otros los que dan la cara para lograr sus intereses personales".

Y por último confirmó que no va a dimitir "porque sería la dimisión más ridícula de toda la democracia" y porque si lo hace "estaría favoreciendo los intereses económicos y personales de algunas pocas personas de la isla de Formentera a costa de la propia isla".