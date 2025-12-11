Lidia Álvarez: "El 50% de las empresas encuestadas de Formentera ha calificado la temporada como buena o muy buena"

Lidia Álvarez, secretaria general de Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (Pimef) ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera los datos recogidos en la encuesta anual de la asociación.

En este sentido, Álvarez ha destacado que la encuesta de este año, realizada a 52 empresas de todos los sectores, "refleja que el 50% de los encuestados calificó la temporada como buena o muy buena, frente al 40% del año anterior, mientras que el 11% la consideró mala o muy mala, mejorando respecto al 21% del año pasado".

Además, la percepción de buena relación calidad-precio ha subido del 16% al 27%, en un indicador de mejora que, según la propia Álvarez, "también sirve como autocrítica constructiva".

Mientras, sin embargo, según la secretaria general de Pimef, en la encuesta también se refleja que los empresarios enfrentan desafíos crecientes, "especialmente en los alquileres, ya que el 40% paga más de 8.000 euros mensuales, frente al 10% del año anterior, y un 60% asume también el coste del alojamiento de los trabajadores" en algo que, según sus palabras, "afecta a la rentabilidad y obliga a plantearse aumentos de precios para 2026, manteniendo un delicado equilibrio económico".

Por sectores, la restauración muestra estabilidad y una distribución más equilibrada de trabajo a lo largo de la semana, mientras que el ocio y el comercio buscan consolidarse, con mejoras en el control de la venta ambulante y la oferta de ocio, que sigue siendo una demanda importante de turistas y residentes.