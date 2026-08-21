Leire Ibisate: «No es tanto llegar y cantar, sino crear una experiencia»
La cantante vasca afincada en Ibiza repasa su trayectoria personal y profesional y sus nuevos proyectos musicales en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera
La cantante Leire Ibisate ha repasado su trayectoria vital y artística, su llegada a Ibiza y el momento profesional que atraviesa durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, en la que ha reconocido que nunca imaginó que acabaría dedicándose profesionalmente a la música. Una carrera que se ha ido construyendo casi de manera inesperada, pero también gracias a una actitud que ella resume en una filosofía muy sencilla: atreverse, aceptar oportunidades y perder el miedo a tomar la iniciativa.
Nacida en Barakaldo, Ibisate ha explicado que su camino hasta Ibiza tuvo varias etapas. Durante su adolescencia sufrió acoso escolar, una experiencia que reconoce que terminó generándole una especie de «armadura» emocional. La música, que ya estaba presente desde pequeña, fue convirtiéndose progresivamente en una vía para expresarse y encontrar su lugar. Más tarde vivió durante tres años en Inglaterra, adonde se marchó inicialmente para aprender inglés, una experiencia que le enseñó también a desenvolverse por sí misma y adaptarse a otros ambientes.
Su llegada a Ibiza tampoco respondió inicialmente a un proyecto musical. Llegó pensando en pasar una temporada y trabajó, entre otros empleos, como camarera y en una tienda. Los dos primeros meses fueron complicados y llegó a plantearse marcharse de la isla, pero finalmente decidió quedarse.
La entrada profesional en la música se produjo casi «de rebote». En un cumpleaños comenzó a cantar mientras un amigo tocaba el piano y aquella actuación improvisada acabó dando origen a un dúo. Después llegaría la oportunidad de cantar en un desfile y la reacción del público terminó de convencerla de que podía intentar abrirse camino profesionalmente. «Hay mucha gente que tiene mucho talento, pero tiene mucho miedo de tomar la iniciativa», ha explicado Ibisate, que se define como una persona dispuesta a decir que sí a nuevos retos.
«El escenario sigue siendo un poco un salto al vacío»
A pesar de su experiencia, Ibisate reconoce que subir a determinados escenarios continúa imponiendo respeto: «Para mí el escenario, depende de qué escenario, sigue siendo como un poco un salto al vacío». Antes de actuar calienta la voz, pero también tiene otra costumbre fundamental: observar al público para descubrir qué tipo de audiencia tiene delante y adaptar el repertorio a sus reacciones.
Precisamente esa capacidad de adaptación constituye una de las claves de su manera de entender el directo. Ibisate no quiere limitarse a interpretar una sucesión cerrada de canciones. «No es tanto llegar y cantar, sino crear una experiencia», asegura. Cumpleaños, aniversarios o cualquier circunstancia que detecte entre el público pueden convertirse en parte del espectáculo, improvisando incluso canciones dedicadas para conseguir una conexión más cercana con los asistentes.
La cantante reconoce además que disfruta especialmente cuando comparte escenario. «Trabajar con gente», ya sea en dúo, trío o banda, le permite generar una conexión diferente y repartir el protagonismo con guitarristas, saxofonistas y otros compañeros.
Nuevos proyectos y Dream Team
Entre sus proyectos más recientes figura la recuperación de Percusax y la creación de Kashmir, un trío dedicado a versiones de canciones españolas, una propuesta con la que pretende cubrir un espacio que considera que faltaba dentro de la oferta musical de la isla. También continúa vinculada a otros formatos y colaboraciones con músicos y artistas ibicencos.
Uno de los retos más importantes llegará el 5 de septiembre, cuando viajará a Valencia junto a Dream Team y otros artistas para participar en un gran evento junto a nombres como Toni Peret y Kike Tejada. Ibisate reconoce que trabajar junto a Dream Team le está proporcionando oportunidades y, sobre todo, la posibilidad de aprender observando la capacidad de convocatoria y la forma de trabajar del proyecto.
De cara al futuro, la artista tiene clara una de sus prioridades: «El proyecto principal es seguir siendo vocalista con Dream Team», además de continuar desarrollando nuevos formatos musicales y actuaciones en diferentes espacios de Ibiza. Su agenda, reconoce, permanece abierta a nuevas colaboraciones y proyectos que pueden aparecer prácticamente de un día para otro.
«Hasta ahora he estado demasiado en la sombra»
Durante la conversación, Ibisate ha reconocido que esta ha sido una de las primeras ocasiones en las que ha podido hablar ampliamente de sí misma y no únicamente de su trabajo sobre el escenario. «Yo creo que hasta ahora he estado demasiado en la sombra», ha señalado.
También ha dejado una reflexión sobre la sociedad actual. Cuando se le preguntó qué es lo que menos entiende del mundo de hoy, la cantante respondió que le sorprenden determinados gustos musicales y, especialmente, «que la gente vaya con tanto nervio y tan mala leche por la vida», para añadir que considera que actualmente hacen falta «sentido común, paciencia y empatía».
Su historia, en cualquier caso, es la de una trayectoria que ella misma difícilmente habría imaginado años atrás. Desde aquella joven que cantaba casi de manera espontánea hasta convertirse en una presencia habitual de los escenarios ibicencos, Ibisate considera casi «paranormal» haber terminado trabajando con artistas a los que anteriormente admiraba desde la distancia. «No me habría imaginado nunca dedicarme a la música», reconoce al contemplar un presente profesional construido a base de encuentros, oportunidades y escenarios.