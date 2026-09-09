Jorge Aroca: "Hay que analizar con perspectiva los resultados del Informe Pisa porque detrás hay factores propios que afectan a la educación en Ibiza"

El representante de ANPE en Ibiza, Jorge Aroca, ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera un inicio de curso marcado nuevamente por la falta de profesores y los problemas de infraestructuras y es que según ha confifmado de las 144 plazas de docentes que aún quedan por cubrir en Baleares, un total de 57 corresponden a Ibiza y Formentera, siendo de ellas un 43% correspondientes a Lengua Catalana, además de otras especialidades como Matemáticas, Orientación o Navegación.

En este sentido Aroca ha asegurado que detrás de todo ello "se encuentra la falta de estabilidad de las plantillas derivado del problema de la vivienda" y que no son los únicos problemas de cara al inicio del curso ya que también "hay centros todavía en obras, aulas modulares y deficiencias de climatización que se arrastran desde hace años".

Al mismo tiempo, el representante de ANPE ha valorado los últimos y malos resultados del Informe Pisa para los centros y estudiantes en Baleares, asegurando que hay que analizarlos con perspectiva "ya que esto se debe a factores propios de Ibiza como la presión demográfica, la movilidad del alumnado, el abandono temprano vinculado a las posibilidades de incorporación al mercado laboral turístico y la falta de continuidad de los profesores".

Y por ello, ha pedido que "no se cargue con toda la responsabilidad de los malos resultados al profesorado" ya que según sus palabras "habría que pedir más recursos para la atención a la diversidad y plantillas más estables" y, sobre todo, poner el foco en creciente uso de teléfonos móviles y dispositivos digitales entre niños y adolescentes "ya que este uso y el acceso inmediato a la información puede convertirse en un arma de doble filo afectando claramente a la autonomía, la concentración, la lectura, la cultura del esfuerzo y el rendimiento académico".