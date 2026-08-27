Jordi Salewski: "Tenemos que cambiar la mentalidad y no pensar qué receta vamos a hacer sino qué puedo hacer con lo que tengo"

Jordi Salewski, coordinador del programa de Economía Circular de Ibiza & Formentera Preservation, ha pasado por Onda Cero para explicar los resultados del proyecto Activistas Gastronómicos Residuo Cero, que ha permitido formar a un centenar de personas en técnicas para aprovechar alimentos que habitualmente terminan en la basura.

En este sentido, el propio Salewski ha llamado la atención sobre que "las familias de Ibiza somos de los que más comida tiramos sin darnos cuenta y por eso es necesario aprender que pequeños desperdicios diarios de frutas, verduras o sus pieles terminan suponiendo una cantidad importante que se puede acabar reciclando y usando de forma correcta".

Por ello, durante los talleres, los participantes "han aprendido a preparar fermentados, encurtidos, conservas, vinagres o incluso gominolas elaboradas con la parte blanca de la corteza de la sandía" en unas técnicas que Salewski ha recordado que "no son nuevas, sino métodos tradicionales de conservación que nos ayudan a cambiar nuestra mentalidad para que no pensemos qué receta voy a hacer hoy, sino, con lo que tengo, qué puedo hacer".

Al mismo tiempo, la iniciativa también ha llegado a cocineros profesionales y estudiantes de cocina, entre ellos alumnos del IES Isidor Macabich, "a quienes se planteó el reto de imaginar una Ibiza sin electricidad y elaborar únicamente con los productos disponibles un menú que además tuviera un carácter gourmet con el objetivo de trasladar esta filosofía también a hoteles y restaurantes, aprovechando al máximo cada producto y adaptando compras y menús a los alimentos disponibles en cada momento".

Por último, Jordi Salewski ha defendido la necesidad "de cambiar la forma en la que contemplamos aquello que habitualmente desechamos, cambiando el nombre y aprovechando el producto local, porque al final se trata de una filosofía que busca demostrar que reducir el desperdicio puede comenzar con algo tan sencillo como revisar lo que tenemos en la nevera antes de comprar y recuperar técnicas que durante generaciones permitieron aprovechar prácticamente todo lo que llegaba a la cocina".