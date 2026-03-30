Joan F. Ribas: "esta exposición es la principal apuesta del certamen Sant Josep es Foto."

Sant Josep acoge la gran exposición de Toni Catany como eje del festival fotográfico de abril

El municipio de Sant Josep se convierte en epicentro cultural este mes de abril con la inauguración de la exposición “La meva Mediterrània, el viatge”, una muestra del reconocido fotógrafo mallorquín Toni Catany que se podrá visitar desde el 1 de abril hasta el 3 de mayo en la sala cultural de Can Jeroni.

El organizador del festival, Joan F. Ribas, ha destacado que esta exposición es la principal apuesta del certamen Sant Josep es Foto, un evento que reúne un total de 33 exposiciones y múltiples actividades vinculadas al mundo de la fotografía.

Según ha explicado, la muestra ofrece una mirada única al Mediterráneo a través de los viajes de Catany, con imágenes tomadas en lugares como Alejandría, Nápoles, Venecia o Tetuán, además de Baleares. “Se trata de construir una visión geográfica y emocional del Mediterráneo”, ha señalado.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición es su conexión con Ibiza, ya que incluye fotografías tomadas en 1967 en Sant Miquel de Balansat. En este sentido, Ribas ha subrayado que las imágenes tienen también un valor histórico, al retratar a personas y escenas de la isla en aquella época.

La inauguración contará además con la participación de la historiadora Fanny Tur, quien aportará contexto a las imágenes: “reflejan a gente del 67 que ella misma conoce, es historia viva de Ibiza”, ha explicado.

Ribas ha definido a Toni Catany como “uno de los fotógrafos más reconocidos a nivel internacional, con una visión muy personal de su trabajo”, y ha animado al público a visitar una exposición que considera poco habitual en la isla por su nivel artístico.

El festival Sant Josep es Foto, que celebra su segunda edición, nace con el objetivo de “dedicar un mes entero a la fotografía y fomentar la afición”, según ha señalado su organizador. Además de las exposiciones, el programa incluye una maratón fotográfica, presentaciones de libros y un congreso internacional entre el 16 y el 19 de abril.

En este congreso participarán figuras destacadas como Isabel Muñoz (Premio Nacional de Fotografía), Lynn Goldsmith o Emilio Morenatti, entre otros profesionales de prestigio.

Ribas ha invitado tanto a residentes como a visitantes a acercarse a las distintas sedes del festival, destacando que “hay obras muy bonitas y es una oportunidad única de disfrutar de fotografía de primer nivel en Ibiza”.

Con esta propuesta, Sant Josep refuerza su apuesta cultural en temporada media, ofreciendo una programación que combina arte, formación y divulgación en torno a la fotografía.