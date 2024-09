Javier Ajenjo: "Solo pinchará la burbuja de los festivales de música a los que les falta alma y corazón"

El viernes 4 y sábado 5 de octubre se celebra en distintos lugares del municipio de Sant Josep de sa Talaia como el Auditori de Caló de s’Oli de Cala de Bou o el Hotel Venice Bay de Concept Hotel Group una nueva edición del Sonorama Ribera Goes To Ibiza con un cartel de lujo en el que el primer día estarán Andreew, Merino, Ultraligera, Besmaya; Embusteros, Igloo y Suu y el segundo La La Love You; Barry Brava, Comandante Twin, Green Valley, Glotón, Chambao, Raule, Dorian… y algún artista sorpresa…

En este sentido, Javier Ajenjo, director del festival del que surge el ibicenco, el Sonorama Ribera, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que “no es fácil convencer a grupos y cantantes de tanto nivel para que vengan a Ibiza fuera de temporada en una isla donde tradicionalmente se ha escuchado otro tipo de música y en lugares como las discotecas” pero poco a poco lo han ido consiguiendo. “Los arandinos somos muy cabezones y casi indestructibles como los galos de la aldea de Astérix porque comemos mucho lechazo y bebemos vino de Ribera y por ello tenemos muy claro que hay que engañar a los artistas cariñosamente y convencerles de que tenemos la misión de colonizar la isla de rock and roll”.

Cartel de Sonorama Ribera Goes to Ibiza | Redacción

Además, Ajenjo ha insistido en que la clave del éxito “está en hacer un festival que aunque es pequeño tiene un alma especial”, y que para ello “hay que trabajar durante todo el año y convencer a todos los participantes para que se sientan parte de de un proyecto mucho más amplio”.

No en vano, en el Sonorama Ribera Goes To Ibiza “se ha ido recuperando el espíritu del original gracias a que se ha creado una relación muy especial entre todos los que participan y que se transmite también a las bandas y cantantes que participan y que también son de la isla”. Y es que Javier Ajenjo ha destacado el alto nivel de música que hay en Ibiza. “Creo que en ocasiones no se es consciente de todo lo bueno que se genera en Ibiza, en todos los pueblos, con tantos grupos muy buenos, y por eso uno de nuestros compromisos es darles oportunidades para que participen en conciertos o bolos fuera de la isla en lugares tan especiales como nuestro Sonorama Ribera original”.

"Lo más importante para una isla o para un pueblo es que esté vivo siempre con todo tipo de oportunidades durante el otoño o el invierno"

Al mismo tiempo, Javier Ajenjo cree que festivales como estos son magníficas oportunidades para desestacionalizar el turismo. “Al final todo lo que se genera entorno a un festival es como una rueda pero lo más importante no son los días de las actuaciones sino que durante los 365 días del año se generen impactos económicos o mediáticos porque lo más importante para una isla o para un pueblo es que esté vivo siempre con todo tipo de oportunidades durante el otoño o el invierno”.

Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera Goes to Ibiza | Diario de la Ribera

Algo que según el director de Sonorama Ribera se ha conseguido con Aranda de Duero, el pueblo en el que han nacido y aún viven. “Nosotros vivimos en una localidad de 30.000 habitantes a la que acuden unas 45.000 personas cuando se celebra el festival, y eso es algo que nunca nos hubiéramos imaginado cuando comenzamos hace ya más de un cuarto de siglo, pero ahora la clave está en seguir mejorando en ámbitos que van mucho más de la música como la sostenibilidad, la inclusión o la organización con el objetivo de que todo el mundo que participe o lo viva se vaya feliz”.

Por todo ello, no cree que la burbuja de los festivales esté cerca de pincharse tal y como piensan algunos. “Solo se pincharán los que están hechos mal o a los que les falta alma y corazón, porque si algo se hace bien, con organización, con ilusión y con el orgullo intacto de sentirte de donde has nacido o con agradecimiento de donde te han acogido como nos ha pasado a nosotros en Ibiza con el Consell d’Eivissa, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia o Concept Hotel Group, quienes nos han abierto todas las puertas y nos han hecho sentirnos como en casa, las cosas solo pueden ir bien”.