Jaume Bardají: “El plus es un paso muy positivo para estabilizar las plantillas y mejorar el trato a nuestros usuarios”

LEER MÁS Complementos de entre 525 y 350 euros para los sueldos de los profesionales de las residencias del Govern en Ibiza

El presidente del Comité de Empresa de la residencia Can Raspalls, Jaume Bardají, ha analizado en Onda Cero Ibiza y Formentera el plus mensual de entre 525 y 350 euros que cobrarán los trabajadores de las residencias sociosanitarias que gestiona el Govern balear en la isla de Ibiza y que también incluye a Sa Serra y Can Blai.

Lo primero que ha hecho Jaume Bardají ha sido agradecer el trabajo de la consellera balear de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, “que siempre nos ha escuchado y atendido” y después ha confirmado que este complemento que se repartirá dependiendo de las distintas categorías sanitarias, “será un paso muy positivo para estabilizar las plantillas y mejorar las posibilidades de un trato digno a todos nuestros usuarios”.

No en vano, según el representante de Can Raspalls estas subidas anuales que oscilarán entre los 6.300 y los 4.200 euros ayudarán para combatir la fuga de profesionales. “Llevamos varios años reivindicando que tenemos una escala de salario en clara desventaja con respecto a otros compañeros de otras administraciones como el Consell d’Eivissa y el IBSalut y que eso está provocando que se estén aceptando otras ofertas de trabajo sin que necesariamente sean de las misma categoría profesional”.

Residencia de Can Raspalls, gestionada por el Govern balear | Redacción

Y en este sentido, ha confirmado que las plantillas están estabilizadas aunque se encuentran grandes problemas para cubrir las bajas. “Nosotros tenemos un proyecto de atención integral centrado en la persona durante todo el año pero eso a veces es difícil de cumplir cuando hay temporadas que no tenemos el personal suficiente y por ello ahora somos muy optimista de que este plus pueda animar a nuestros compañeros a seguir con nosotros y que las incidencias por bajas sean mínimas”.

Y con respecto al por qué se ha tardado tanto en aprobar este plus de muy difícil cobertura, Bardají ha querido ser prudente. “En el primera trimestre de 2023 ya llevamos a cabo manifestaciones para que se nos equiparará en material salarial pero no encontramos respuesta de la anterior consellería quien argumentaba que no era momento de entrar en nuevas negociaciones cuando se estaba acabando la legislatura y por ello hemos tenido que recurrir al Tamib para que los que llegaran se comprometieran a aplicar el decreto como un paso más hacia una equiparación económica como así ha sido a pesar de que todos los trámites de la administración siempre son muy farragosos”.