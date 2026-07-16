Ignacio José Andrés Roselló: "El primer traslado de residuos ha sido positivo pero hay que seguir trabajando para extender la vida de Ca na Putxa"

LEER MÁS Llegan los primeros residuos de Ibiza a Mallorca tras resolverse las incidencias en el barco

Ignacio José Andrés Roselló, conseller de Gestión Ambiental del Consell d'Eivissa, ha analizado en Onda Cero como están siendo las primeras horas de la puesta en marcha del plan piloto de traslado de residuos desde el vertedero de Ca na Putxa en Ibiza al de Son Reus en Mallorca después de que ayer una pequeña incidencia con el barco retrasara la salida desde nuestra isla.

En este sentido, el conseller ha asegurado que, "aunque hay que hablar con cautela como siempre pasa con los primeros días de algo que se pone en marcha", la valoración de este primer traslado en el que participaron cinco camiones es positiva y que a partir de ahora, si todo va según lo previsto "comenzará a aliviarse la presión sobre el vertedero de Ca na Putxa con el traslado de hasta siete camiones diarios a Mallorca".

Imagen del primer día de traslados | Redacción

No en vano, según Roselló, "este sistema permitirá trasladar hasta siete camiones diarios de lunes a viernes, lo que supone entre 30.000 y 40.000 toneladas al año" en un proceso que, según ha detallado, comienza en la planta de tratamiento de Ibiza, donde los residuos son clasificados, prensados y embalados mediante un sistema que evita la emisión de olores antes de ser transportados por barco hasta Mallorca, donde una vez llegan son trasladados por carretera hasta la planta de Son Reus para su valorización energética.

Sin embargo, el conseller también ha insistido en la necesidad de "no bajar la guardia y seguir impulsando medidas y propuestas para seguir reduciendo la generación de residuos y mejorar el reciclaje para intentar extender la vida del vertedero de Ca na Putxa lo más posible ya que se trata de uno de los más avanzados de Europa".

Imagen del primer día de traslados | Redacción

Por último, Roselló ha aprovechado la entrevista para agradecer la colaboración del Consell de Mallorca para poner en marcha este proyecto y aunque ha mostrado respeto hacia las plataformas vecinales mallorquinas que han expresado su rechazo a la iniciativa ha dejado claro que "el transporte se realiza con todas las garantías ambientales y apenas supondrá siete camiones más entre los más de 700 que circulan diariamente hacia Son Reus".