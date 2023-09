El festival Back to School Festival vuelve este sábado a la isla de Ibiza para despedir el verano con el mejor rock

Este sábado a partir de las 18.00 horas regresa a la Plaza de Sant Jordi el festival de música Back to School Festival que organiza la Asociación Cultural de Ses Barsetes de Sant Jordi en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep.

Este año el festival cumplirá su undécima edición con la presencia de dos potentes bandas foráneas, los extremeños The Buzzos y los gallegos Zålomon Grass, y tres de la isla de Ibiza, The Metrallas, Pvsydonia y The New Young Polaks. Además, Ben Kinloch Dj se ocupará de animar la fiesta entre actuaciones y habrá bocadillos que prepararán el colectivo del Basket Ses Salines, una zona de mercado y otras sorpresas en colaboración con la Asociación Ibiza In, Can Sala y La Tienda Que Imprime.

En este sentido, uno de los organizadores del festival, Felipe Ruiz ha asegurado que el Back to School Festival siempre da inicio al otoño en la isla y siempre lo hace con un programa "que compagina la música de creación local y grupos que podrían tener muy complicado producir una gira en las islas, debido a factores como la insularidad".

Y es que, según Ruiz, su origen fue una "oportunidad de reencuentro después del frenesí de la época veraniega, junto con las inquietudes musicales de Ses Barsetes para que los grupos locales también pudieran ser bienvenidos a los escenarios y mostrar sus creaciones".

El festival lo abrirán Pvssydonia a las seis de la tarde, y después llegarán The Metrallas a las 19.00 horas, The New Young Polaks a las 20.00 horas, Zålomon Grass a las 21.00 horas y finalmente The Buzzos a las 22.30 horas.