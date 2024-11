El Consell de Formentera ha comenzado a retirar las pateras que se encuentran abandonadas en el litoral de la isla después de que el Gobierno central no quiera hacerse cargo de las mismas.

Para ello ha tenido que realizar un contrato menor urgente con la empresa Eivisub para que se comprometa a retirar unas 15 acumuladas, de las que ya se han retirado y trasladado al vertedero 11, mientras que otra que se encontraba en Es Arenals ya ha sido ha sido remolcada. Además, según el Consell, a lo largo del viernes 29 de noviembre está previsto que se retiren tres más que estaban localizadas en la zona de Levante.

El Consell de Formentera comienza a retirar pateras de su litoral ante la pasividad del Gobierno de España | Redacción

Además, y ante el elevado coste económico que supone la retirada de estas pateras y viendo que el Gobierno no quiere hacerse cargo aunque es su obligación y que la llegada no se detiene, el Consell de Formentera está barajando sacar una licitación para mantener el litoral libre de pateras durante todo el año 2025.

Menores no acompañados

Por otro lado, se ha presentado en el pleno del Consell de Formentera una moción de Sa Unió, apoyada por el presidente insular Llorenç Córdoba y los partidos de la oposición, Gent per Formentera y PSOE, para que se active el retorno a la comunidad autónoma de la competencia de menores no acompañados según se indica en la Ley de Consells ya que, según sus palabras, con el presupuesto insular de unos 40 millones de euros no se puede hacer frente a los cerca de 100 que actualmente se está tutelando en la isla tras haber llegado a bordo de pateras.

Y es que según ha informado Delegación de Gobierno, un total de 25 personas han llegado a las Pitiusas durante la madrugada de este viernes 29 de noviembre y teniendo en cuenta los 68 interceptados durante el miércoles, en apenas tres días, las Pitiusas han recibido 93, todos ellos en aparente buen estado de salud.

La oleada de pateras que llegan a Formentera no cesa | Redacción

Las dos últimas embarcaciones fueron detectadas de madrugada. Una de ellas, a la una menos cuarto de la madrugada, llevaba a bordo ocho migrantes de origen magrebí que la Guardia Civil interceptó en los alrededores de la gasolinera BP de Sant Jordi.

Poco después, en torno a la una de la madrugada, Salvamento Marítimo procedió al rescate de otros 17 migrantes, también de origen magrebí y en aparente buen estado de salud, a unas 8 millas al sur de Formentera.