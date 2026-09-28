Alejandro Sancho: “Todo apunta a que será una temporada muy similar a la anterior”

El presidente de Fomento del Turismo de Ibiza destaca la consolidación de una temporada de siete meses, defiende la modernización del aeropuerto y sitúa la vivienda entre las prioridades de la isla, en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera

El presidente de Fomento del Turismo de Ibiza, Alejandro Sancho, considera que la temporada turística de 2026 terminará previsiblemente con resultados similares a los del año anterior, aunque advierte de que habrá que esperar al cierre de octubre para realizar un balance definitivo. Así lo ha señalado durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, en Onda Cero, con motivo de la Semana del Turismo.

Sancho ha explicado que las previsiones realizadas entre febrero y marzo apuntaban inicialmente a una evolución incluso mejor que la de 2025, pero la situación internacional ha modificado el comportamiento de las reservas. “Todo pinta que será una temporada muy similar a la anterior”, ha señalado, destacando especialmente el aumento de las ventas de última hora y la incertidumbre que esto genera para las empresas turísticas.

El presidente de Fomento del Turismo ha reconocido que la inestabilidad internacional influye directamente en las decisiones de los viajeros. Según ha explicado, determinados turistas esperan hasta el último momento para reservar y, ante situaciones de incertidumbre, pueden optar por destinos más próximos a sus lugares de residencia, que les permitan reaccionar y regresar a casa con mayor facilidad.

Modernizar el aeropuerto, pero debatiendo cómo hacerlo

Sobre el debate generado en torno a las actuaciones previstas en el aeropuerto de Ibiza, Sancho ha defendido la necesidad de invertir en una infraestructura que considera vital para la isla. “Es una infraestructura que requiere de modernización, de inversión y se tiene que actualizar”, ha afirmado.

A su juicio, la necesidad de modernizar el aeropuerto no debería ser el centro de la discusión, aunque sí considera legítimo debatir cómo debe realizarse esa actualización y qué aspectos pueden mejorarse, contando con el sector y con la sociedad. Sancho ha recordado además la importancia histórica del aeropuerto para el desarrollo económico de Ibiza y los beneficios que una mejora tecnológica y de las instalaciones puede aportar tanto a residentes como a visitantes.

Ibiza consolida una temporada de siete meses

Uno de los aspectos que Sancho ha destacado especialmente es el avance conseguido en la desestacionalización turística. El presidente de Fomento del Turismo asegura que actualmente puede hablarse prácticamente de una temporada de siete meses, una situación que hace 15 o 20 años parecía muy difícil de alcanzar.

Entre las razones de esta evolución ha señalado la profesionalización y diversificación de la oferta, especialmente mediante segmentos como el turismo MICE, los eventos y la modernización de las instalaciones hoteleras. “Estamos hablando de una temporada prácticamente de siete meses”, ha destacado.

Sancho considera precisamente que la diversidad es uno de los principales valores turísticos de Ibiza. Al tradicional producto de sol y playa se han incorporado los eventos corporativos, las grandes citas deportivas, la gastronomía, la salud, el bienestar, el turismo familiar y la oferta de ocio. En este contexto, ha defendido también la necesidad de proteger las playas y el medio marino y de concienciar a los visitantes sobre su conservación.

La vivienda, una “prioridad absoluta”

La falta de vivienda para trabajadores y residentes aparece como uno de los principales problemas pendientes. Sancho considera que debe abordarse “en el corto o medio plazo” y relaciona parte de la situación vivida durante los últimos años con la vivienda vacacional ilegal y el intrusismo.

Según el presidente de Fomento del Turismo, combatir la oferta ilegal puede contribuir a liberar viviendas, aunque considera imprescindible que las administraciones impulsen también nuevas soluciones habitacionales. El problema, ha recordado, no afecta únicamente a los profesionales que se desplazan a Ibiza para trabajar durante la temporada, sino también a los residentes y a las nuevas generaciones de la isla.

Para Sancho, encontrar soluciones requiere la colaboración de las administraciones y las organizaciones empresariales: “Esto es prioridad absoluta”, ha afirmado.

Defiende mantener la promoción turística

Finalmente, ante las voces que plantean reducir o detener la promoción de Ibiza debido a la saturación turística, Sancho ha defendido que la promoción debe mantenerse y desarrollarse de manera profesional y continuada, especialmente ante un escenario internacional cambiante.

El presidente de Fomento del Turismo ha destacado la importancia de las ferias especializadas y de citas internacionales como la World Travel Market, que permiten promocionar diferentes segmentos y obtener las primeras señales sobre el comportamiento de la temporada siguiente.

Sancho considera que Ibiza ha avanzado significativamente en la profesionalización de su promoción exterior y ha subrayado el valor alcanzado por la marca Ibiza como destino turístico internacional. Por ello, sostiene que debe continuarse trabajando en su posicionamiento, aunque adaptando la promoción a los diferentes segmentos y mercados.