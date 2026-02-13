La vida se abarata 7 décimas en Asturias en el último año

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 1,9% en el Principado de Asturias en enero en tasa interanual, cuatro décimas menos que en el conjunto nacional (2,3%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos mensuales y en lo que va de año, la inflación en el Principado descendió un 0,7%.

Donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -14,3%; actividades recreativas, deporte y cultura, con un -2,8%; transporte, -1,1%; y Sanidad, -0,1%. Los precios se mantuvieron en servicios de educación. Donde más subieron los precios en Asturias respecto al mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 1,4%; información y comunicaciones, con un 1,4%; seguros y servicios financieros, con un 1,1%; vivienda, con un 0,6%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 0,1%; restaurantes y alojamiento, con un 0,3%; cuidado personal y otros, con un 0,4%; y muebles y artículos de hogar, con un 0,1%.

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

Por comunidades autónomas, todas ellas presentaron tasas interanuales positivas en el arranque del año. Madrid registró la tasa más elevada (3%), en tanto que las más moderadas se dieron en Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas ellas con una tasa del 1,9%.