Sus esfuerzos estuvieron siempre marcados por mantener una familia unida. Se casó con un compañero de la facultad, Eloy, que es quien ha presentado su candidatura. Tienen 2 hijos. Álvaro de 24 años y Pablo de 26. El primero vive en Tokio y el segundo en Madrid. Ambos están fuera de Asturias por trabajo.

Aunque trabajó en distintos sectores (como directora de eventos, en el ámbito inmobiliario o en protocolo) considera que “SU PROYECTO” tiene que ver con el turismo. Dedicó más de 10 años de su vida a poner en marcha una iniciativa turística en Oviedo y después ampliarla al resto de Asturias. El objetivo era dar a conocer nuestra historia a través de las visitas teatralizadas.

Visitas teatralizadas a Oviedo | Blanca Ruiz Rojo

Contó siempre con actores profesionales asturianos y varios de ellos eran caras habituales en la Ópera de Oviedo. Trabajó con guías acreditados y puso en marcha PregrinandOviedo y Peregrinando Asturias.

- El Camino Primitivo. Blanca es la artífice del actual logo del Camino del Ayuntamiento de Oviedo. La responsable de los primeros contactos con el Monasterio de las Pelayas donde permaneció varios años mientras cursaba sus primeros años de Económicas. Realizó una exitosa visita teatralizada recorriendo la parte del camino del casco histórico de la ciudad.

- La Regenta. Fue la protagonista de las primeras visitas teatralizadas de la ciudad, idea después adoptada por el Ayuntamiento de Oviedo.

- Alfonso II El Casto. Llegó a acuerdos con la Catedral y ella misma fue la guía oficial de la misma.

- Pelayo. Realizó en Covadonga y Cangas de Onís visitas para dar a conocer la historia y logró acuerdos y permisos con el Ayuntamiento de Cangas de Onís y con los máximos responsables del Real Sitio.

- Carlos V. Puso en marcha visitas en Llanes y creó obras de teatro en la misma localidad.

La pandemia de la COVID hizo que estos proyectos turísticos se truncaran y asegura que el éxito no fue económico. Su trabajo contribuyó a dar una gran imagen a muchísimos turistas, pero los números la obligaron a cambiar de aires.