PREMIO MUJER ASTURIANA 2026

Blanca Ruiz Rojo

Nacida en Ponferrada el 16 de agosto de 1967. Se vino a Asturias para cursar los estudios de Económicas en la Universidad de Oviedo. Reside en el Principado desde el año 1985, por lo que se considera asturiana. Es además diplomada en Protocolo y durante años participó activamente en la organización de los entonces Premios Príncipe de Asturias.

Ana Fierro

Gijón |

Sus esfuerzos estuvieron siempre marcados por mantener una familia unida. Se casó con un compañero de la facultad, Eloy, que es quien ha presentado su candidatura. Tienen 2 hijos. Álvaro de 24 años y Pablo de 26. El primero vive en Tokio y el segundo en Madrid. Ambos están fuera de Asturias por trabajo.

Aunque trabajó en distintos sectores (como directora de eventos, en el ámbito inmobiliario o en protocolo) considera que “SU PROYECTO” tiene que ver con el turismo. Dedicó más de 10 años de su vida a poner en marcha una iniciativa turística en Oviedo y después ampliarla al resto de Asturias. El objetivo era dar a conocer nuestra historia a través de las visitas teatralizadas.

Visitas teatralizadas a Oviedo
Visitas teatralizadas a Oviedo | Blanca Ruiz Rojo

Contó siempre con actores profesionales asturianos y varios de ellos eran caras habituales en la Ópera de Oviedo. Trabajó con guías acreditados y puso en marcha PregrinandOviedo y Peregrinando Asturias.

- El Camino Primitivo. Blanca es la artífice del actual logo del Camino del Ayuntamiento de Oviedo. La responsable de los primeros contactos con el Monasterio de las Pelayas donde permaneció varios años mientras cursaba sus primeros años de Económicas. Realizó una exitosa visita teatralizada recorriendo la parte del camino del casco histórico de la ciudad.

- La Regenta. Fue la protagonista de las primeras visitas teatralizadas de la ciudad, idea después adoptada por el Ayuntamiento de Oviedo.

- Alfonso II El Casto. Llegó a acuerdos con la Catedral y ella misma fue la guía oficial de la misma.

- Pelayo. Realizó en Covadonga y Cangas de Onís visitas para dar a conocer la historia y logró acuerdos y permisos con el Ayuntamiento de Cangas de Onís y con los máximos responsables del Real Sitio.

- Carlos V. Puso en marcha visitas en Llanes y creó obras de teatro en la misma localidad.

La pandemia de la COVID hizo que estos proyectos turísticos se truncaran y asegura que el éxito no fue económico. Su trabajo contribuyó a dar una gran imagen a muchísimos turistas, pero los números la obligaron a cambiar de aires.

Cartel anunciador de las visitas teatralizadas al Camino Primitivo
Cartel anunciador de las visitas teatralizadas al Camino Primitivo | Blanca Ruiz Rojo
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer