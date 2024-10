Víctor Manuel: "Préstame mucho hablar en asturiano pero no creo que sea trascendente para la historia de Asturias que sepamos más o menos (asturiano)"

Hoy tengo el gusto de invitarles a compartir este café nuestro con un paisano. Y lo digo en toda la extensión de la palabra. Cantautor, productor musical y productor de cine, este artista mierense ofrece un concierto sinfónico, este sábado, el en Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Le acompañan, en el escenario, la orquesta Oviedo Filarmonía, el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, con el que ya inició la gira, y su propia banda.

Con el intérprete de Quiero abrazarte tanto hemos hablado de los retos que implica colaborar con diferentes orquestas, dentro de una misma gira; de lo pertinentes que siguen siendo las canciones de amor; de la generosidad que le falta a la clase política de ahora y también de "la gente que te pasa la bandera por el morro": "La sociedad avanza y va a mejor, siempre".

También hemos analizado el peaje que hay que pagar por expresar nuestra opinión. La suya, en asuntos de actualidad que competen a Asturias, no ha dudado en compartírnosla. Sobre la ecotasa turística, le parece necesaria "no solo en Asturias, si no donde se produzca un desgaste de los materiales que la región nos ofrece garantemente". ¿A favor o en contra de la oficialidá?: "Es un debate demasiado largo. Habría que poner en una balanza todo lo que implica y preguntarle a la gente".

Su visita al origen incluye también el abrazo a Joan Manuel Serrat, quien en unos días recibe el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y el hacer de pregonero de la fiesta gastronómica del Desarme, donde el postre siempre es motivo de debate: "El arroz con leche requemao, siempre". Coincidimos.