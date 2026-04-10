Usuarios de atención primaria se movilizan, frente a diferentes centros de salud de Asturias, para reivindicar un servicio público de calidad

La Lila, en Oviedo, el Severo Ochoa, en Gijón, el de Llano Ponte, en Avilés, el de La Felguera, en el Nalón o, el de Mieres Sur, en el Caudal, son algunos de los ambulatorios en los que este viernes se han concentrado, organizaciones sociales, plataformas sanitarias y sindicatos mayoritarios para exigir una atención primaria fortalecida y de calidad. Carlos Ponte, portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, declara que la atención primaria se encuentra en una situación "muy precaria" y ha situado como principal problema la accesibilidad, al asegurar que existen demoras medias de "más de cinco días" para obtener cita.

Ponte ha comentado que una de las principales demandas de la concentración es la denominada 'longitudinalidad', que consiste en que el paciente sea atendido de forma continuada por el mismo profesional sanitario. "Está demostrado que tiene grandes resultados en evitar hospitalizaciones e incluso en la mortalidad", ha indicado.

Por su parte, Esther González, miembro de la Plataforma por la Sanidad Pública y de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, ha denunciado que las plantillas de los centros de salud "no están cubiertas al 100%", lo que provoca sobrecarga asistencial y dificultades en la atención a los pacientes.

González ha defendido la necesidad de actualizar la planificación de recursos humanos en atención primaria, tanto en número como en cualificación, e incorporar perfiles como trabajadores sociales y profesionales vinculados a la cronicidad, la geriatría y la salud comunitaria.

Asimismo, ha advertido de que la falta de cobertura de bajas en centros con plantillas envejecidas incrementa la presión sobre los profesionales y dificulta la continuidad asistencial, especialmente cuando los pacientes son redistribuidos entre distintos equipos.

Del lado del Principado, la consejera de Salud dice entender la preocupación de los usuarios teniendo en cuenta, apunta Concepción Saavedra, que es en atención primaria donde se resuelve el 80% de los problemas. Es una de las prioridades del gobierno, agrega, y de ahí, que se aumente el presupuesto destinado cada año con inversión, entre otras materias, en transformación digital. Sobre las condiciones de los facultativos, Saavedra se remite a los compromisos alcanzados con los sindicatos para solucionar los problemas de personal: "Acuerdos para mejorar la agenda, para todo lo que es la dieta y el transporte de las profesionales de primaria y seguimos trabajando en mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales en primaria para ser atractivos. Ahora, en mayo, terminarán la residencia todos nuestros MIR y EIR que tenemos en Asturias y ya estamos reuniéndonos precisamente. Con ellos para que ser atractivos y para que permanezcan en Asturias y por supuesto, para captar profesionales de otros lugares".

Para los representantes de CCOO y UGT, la atención primaria necesita más recursos económicos y más profesionales de todas las categorías, sobre todo, en materia de salud mental. La responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, defiende un incremento de la financiación del sistema sanitario hasta el 7,2% del PIB, con al menos un 25% destinado a atención primaria, según ha indicado.