La Universidad de Oviedo utilizará detectores de aparatos electrónicos para evitar fraudes

Un total de 5.157 estudiantes se examinan este año en Asturias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria, que se desarrollará entre el martes, 2 y el jueves, 4 de junio. Este año se han inscrito 44 estudiantes más que el año pasado, cuando se registraron 5.113. Del total de estudiantes inscritos, 2.956 son mujeres y 2.201 hombres. Las pruebas se llevarán a cabo en 17 ubicaciones, situadas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego.

Todos estos datos los ha ofrecido este jueves el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, que ha pormenorizado los horarios y las sedes de las pruebas. Como es habitual arrancarán con Lengua Castellana y Literatura. Alfonso López Muñiz ha incidido en que la Universidad de Oviedo se sitúa muy por encima del acuerdo de mínimos de la Conferencia de Rectores de España (Crue) en lo que respecta a la competencialidad de las pruebas.

"La tasa de competencialidad será del 80 al 100%", ha indicado López Muñiz. Con referencia a la optatividad, la Universidad de Oviedo tiene una tasa mínima de optatividad del 75%. Esto significa que todo el temario de las 32 materias puede ser objeto de examen, pero que dentro de cada bloque el alumnado dispondrá de distintas opciones entre las que elegir para responder.

También se ha referido el vicerrector a las faltas de ortografía y ha indicado que las mismas restarán de 0,1 hasta un máximo de 2 puntos en lengua española y un máximo de 1 punto en lengua extranjera. En ciencias, no se aplicarán criterios ortográficos.

REVISIÓN DE AULAS Y SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FRECUENCIA

Entre otras cuestiones ha detallado además que habrá una revisión de las aulas antes de cada examen y se establecerá un lugar en cada aula para dejar todos los dispositivos digitales. Además, como es habitual habrá una rigurosa y exhaustiva vigilancia presencial.

El vicerrector ha recordado que este año se incorporan sistemas de detección de frecuencias en las pruebas de la PAU como una medida orientada a reforzar las garantías de equidad y transparencia del proceso.

"En ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado, cuya inmensa mayoría realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad, sino de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas", ha dicho.

SEDES DE LA PAU

Las sedes establecidas en Oviedo son cinco: Aulario A del Campus de Humanidades; Edificio Departamental del Campus de Humanidades; Aulario 2 de la Facultad de Economía y Empresa; Aulario 1 de la Facultad de Economía y Empresa; Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales de la Facultad de Derecho.

En Gijón se establecen tres sedes: Aulario Sur del Campus de Viesques; Aulario Norte del Campus de Viesques y el Edificio Polivalente del Campus de Viesques.

En Avilés son otras tres las sedes una de ellas por primera vez: se trata del Polideportivo de El Quirinal. Vuelven a ser sedes el IES Ramón Menéndez Pidal y IES Carreño Miranda Mieres.

En el resto de Asturias será sede el Campus de Mieres; el IES Jerónimo González en Sama de Langreo; en el Oriente el IES Avelina Cerra en Ribadesella; en el Suroccidente el IES Cangas del Narcea; IES Marqués de Casariego en Tapia y el IES Carmen y Severo Ochoa en Luarca.