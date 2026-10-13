Tomé rechaza mezclar la ley de Vivienda con el avance del Frente Amplio

El consejero de Vivienda Ovidio Zapico insta a la diputada Covadonga Tomé que apoye la ley de Vivienda sin esperar más allá del último pleno de este mes. El también coordinador de IU añade que sería un primer compromiso político para el Frente Amplio con la exdiputada de Podemos ahora impulsora de Somos Asturies. El titular de Vivienda y coordinador de IU Asturias afirma "está totalmente involucrado en la negociación sobre la Ley de Vivienda" que considera además "deberían de ir dándola ya por concluida". Así, ha abogado por aprobar dicha norma "sin esperar más allá del último pleno de este mes". "Deberíamos alcanzar ya ese acuerdo que nos permita tener ley de vivienda en Asturias, que no esperemos, más allá del último pleno de este mismo mes, y algo muy importante, que hagamos de la Ley de vivienda el primer acto de compromiso político y social con la gente, con la mayoría social, con la clase trabajadora del Frente Amplio en Asturias", ha dicho el consejero.

En entrevista en Onda Cero le hemos preguntado a la propia Tomé: "no se pueden mezclar churras con merinas". "El compromiso político con Frente Amplio ya lo he dicho, no tengo porqué repetirlo, aunque lo haré las veces que haga falta. Y el compromiso político con la ley de Vivienda, depende de cómo finalice la negociación en marcha en la que hay avances porque se han tomado en serio algunas de nuestras enmiendas y se van incorporando".

La posición de Tomé sobre otras leyes pendientes, los presupuestos o la convocatoria electoral del 29N forman parte de la entrevista con la parlamentaria cuyo voto es crucial para darle a la izquierda los 23 apoyos de la mayoría absoluta en la Junta.