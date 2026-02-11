Tejidos El Mundo adquiere una empresa mierense y amplía su negocio

Con presencia en Oviedo, Gijón, Siero y Llanera, la compañía ha suscrito un acuerdo con una sociedad que ostenta la condición de Centro Especial de Empleo (CEE). Tal cosa refuerza el componente social de la transacción y la apuesta de 'Tejidos El Mundo' por un crecimiento rentable con impacto positivo en el empleo inclusivo. En la actualidad emplea a 21 personas, el 95% con alguna discapacidad, que se suman a los 41 trabajadores que la empresa ya tiene, todos de carácter indefinido.

La operación se enmarca en una estrategia de consolidación escalonada: en 2024, el grupo ya había adquirido Lavandería López y Duarte, S.L., especializada en restauración, avanzando en la creación de una plataforma regional con capacidad multisitio y know‑how sectorial específico.

Con esta adquisición, 'Tejidos El Mundo' profundiza en los servicios vinculados al textil profesional, ampliando capacidad y actividad enfocada a la lavandería industrial. Abre la puerta a trabajar para clientes de hotelería, alojamientos turísticos, restauración y geriatría en el Principado. La integración permitirá capturar sinergias operativas (compras, rutas, estandarización de procesos y control de calidad).

En una primera fase de transición, la compañía adquirida mantendrá su denominación actual ("Lavados Industriales Asturianos") y operará con total continuidad de servicio. Mientras se desplegará un plan de excelencia operativa para avanzar en los procedimientos, auditorías de proceso, inversiones selectivas en capex y digitalización de controles de calidad. Cuando se logre el estándar de calidad de 'Tejidos El Mundo', el activo se integrará plenamente con la lavandería que el grupo ya opera.

El gerente de 'Tejidos El Mundo', Jorge Delgado, ha asegurado que "esta operación es estratégica para consolidar nuestra posición en servicios al sector turístico y de restauración en Asturias. Integramos una compañía con un propósito social admirable, y lo haremos preservando su identidad y empleo mientras elevamos los estándares operativos del grupo".