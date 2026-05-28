Susana Acle Olivo

Es en la actualidad la directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Bioparc Acuario de Gijón, donde trabaja desde el año 2006. Es una de las pocas veterinarias en España especializadas en animales marinos.

Ha sido finalista en las votaciones del jurado de este premio en varias ediciones. En 2023 fue reconocida como una de las 50 personas más influyentes del mundo en el sector de zoos y acuarios por la prestigiosa revista estadounidense ‘Blooloop’.

Desde que comenzó sus estudios en Madrid, ha desarrollado su labor en varios centros. Formó parte del equipo que puso en marcha el Oceanográfico de Valencia (centro de referencia ahora mismo en nuestro país).

Susana Acle y Jorge Rodríguez a punto de entrar en el tanque de los tiburones | OCR Gijón

Apasionada de los animales, ha mostrado su compromiso en repetidas ocasiones con la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad. Además de su labor investigadora, Susana es una divulgadora incansable que imparte charlas y ponencias sobre economía circular, sostenibilidad, biodiversidad y otros temas relacionados con el futuro del planeta.

Es artífice de que se haya hecho realidad el primer Centro de Recuperación Marina del Principado de Asturias (CRAMA), un hito importante en nuestra comunidad.

Ha participado en proyectos de conservación a nivel internacional como el Frozen Dumbo III en Sudáfrica. El director del BIOPARC Acuario de Gijón que es quien presentó su candidatura. La considera un ejemplo para los jóvenes que quieren dedicarse a la conservación y cuidado del planeta.