El Sporting no encuentra un '9'

El Sporting sigue sin poder cerrar la contratación de un delantero que sustituya a Álvaro Vázquez, cedido la semana pasada al Sabadell hasta final de temporada. El club gijonés tiene un pequeño margen salarial para traer un nuevo futbolista, pero el más deseado no se pone a tiro. Hace unos días Javi Rico cerró el fichaje de Víctor Campuzano hasta 2024 (acaba contrato), pero adelantar su viaje a Gijón antes del 30 de junio es algo que sólo depende del Espanyol.

El club catalán no quiere reforzar a un rival que considera directo, así que el Sporting (a la espera de que el club perico cambie de opinión) ya mira otras opciones para no quedarse 'compuesto y sin novia' en el último día del mercado de invierno.

Abel Ruiz, delantero de 21 años que pertenece al Sporting de Braga tras pagar al Barcelona 8 millones de euros por sus derechos, gusta mucho pero tiene una ficha muy alta. Si el club portugués no asume una parte importante de su ficha no será posible su contratación, buscando en Gijón los minutos que no está teniendo en Braga. En una situación similar está Miguel Ángel Guerrero en el Nottingham Forest: sin minutos, pero con unos emolumentos económicos imposibles a día de hoy para el Sporting. Otras opciones como el belga Cuypres (Olympiakos) no convencen a los técnicos.

El Sporting esperará por Campuzano todo lo que pueda esperar. En la casa a David Gallego sólo le quedarían las alternativas de Pablo Pérez, Berto y Álvaro Santamaría si Djurdjevic fuera baja por lesión o sanción.

Escucha a Juan Gancedo en los deportes 'Mas de Uno Gijón', explicando la última hora de las negociaciones.